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Adana’da ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘rüşvet’ operasyonu: 28 gözaltı kararı

Adana'da, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi eski başmüdürü ve eski başhekimi ile doktorların da arasında olduğu 28 şüpheliye yönelik "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet" operasyonu düzenlendi.

Yayınlanma: 09:38 - 26 Eylül 2022 Güncellenme:
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Adana’da ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘rüşvet’ operasyonu: 28 gözaltı kararı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, Balcalı Hastanesi’nde 2018-2021’deki ihalelere fesat karıştırıldığı, kamu zararına sebebiyet verildiği, görevi kötüye kullanma ve rüşvet suçu işlendiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, kamuyu 3 milyon 677 bin lira zarara uğrattıkları belirlenen 28 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

ESKİ BAŞHEKİM VE DOKTORLAR DA İSİMLER ARASINDA

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında hastanenin eski başmüdürü A.Ö, eski başhekimi ve eski başhekim yardımcısı ile doktorların da bulunduğu 28 kişiyi yakalamaya yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. (AA)

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