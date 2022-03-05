Hava durumu tahmini: Meteoroloji’den İstanbul için kar yağışı uyarısı… Tarih belli oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul'a 10 Mart Perşembe günü için karla karışık yağmur uyarısında bulundu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), günlük hava durumu tahmininde birçok ile uyarıda bulundu.

MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in doğusu ile Ankara, Eskişehir, Çankırı, Düzce ve Bolu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Hakkari ve Bitlis çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Kıyı Ege ile Edirne çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ, ÇIĞ VE RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji, vatandaşlara kuvvetli yağış, çığ ve rüzgara karşı uyarıda bulundu. MGM’nin açıklamalarında şöyle denildi:

* Yağışların; Kıyı Ege ile Edirne çevrelerinde yerel olarak kuvvetli(21-50kg/ m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

* Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

* Rüzgarın Marmara’da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ( 40- 60 km / saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL’A KARLA KARIŞIK YAĞMUR UYARISI

Öte yandan, Meteoroloji’nin beş günlük hava durumu tahminine göre, İstanbul’da karla karışık yağmur bekleniyor. MGM’den 10 Mart Perşembe günü içi yapılan uyarıda hava sıcaklığının en düşük sıfır, en yüksek ise 4 derece olmasının beklendiği kaydedildi.

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