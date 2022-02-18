Hava durumuna dikkat: Birçok şehir için yağış uyarısı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde büyük değişiklik yaşamayacak ancak bugün yağmur geniş bir alanda kendini gösterecek. Hafta sonu ise birçok şehirde güneşli bir hava hakim olacak.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji tarafından hava durumuna dair son tahminler yayınladı. Bugün İstanbul ve İzmir’de sağanak yağış beklenirken Ankara’da karla karışık yağmur görülecek. Sıcaklıklılarda önemli bir değişiklik yaşanmasa da pazar günü yağışlar etkisini kaybedecek ve tüm yurtta hava güneşli olacak.

YAĞIŞLAR YER YER KUVVETLENECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu, Batı Akdeniz ve Mersin çevreleri ile Doğu Karadeniz’in batı, Doğu Anadolu’nun güneydoğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği; yağışların akşam saatlerine kadar genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra iç kesimlerde karla karışık yağmur ve zamanla kar şeklinde görüleceği; Batı Karadeniz Bölümü ile Ordu il geneli ve Antalya’nın doğu, Tokat’ın batı, Amasya’nın doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Akdeniz Bölgesi’nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu’nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde’nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas’ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi’nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi’nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski bulunmaktadır.

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