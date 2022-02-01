Hava sıcaklıkları artışa geçiyor, yağışlar bitmiyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre yurtta etkisini sürdüren soğuk hava dalgası bir süreliğine mola veriyor. Yer yer yağışlar sürse de hava sıcakları yükselişe geçiyor. İstanbul'da sıcaklıkların 10 dereceyi geçmesi bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji’nin tahminlerine göre haftalardır süren soğuk hava dalgası bir süreliğine etkisini kaybediyor. Hava sıcaklıklarının yükselmesi beklenirken kar yağışı birçok bölgede kuvvetini yitiriyor, sıcaklıkların yükselmesiyle yağışların yağmur şeklinde olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞLAR GÖRÜLEBİLİR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve batısı, Güney ve Kıyı Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz’in batısı, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Manisa, Ankara, Kırıkkale, Sivas, Tokat, Bingöl çevreleri ile Erzurum’un güney ve batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara’nın kuzey ve batısı ile kıyı kesimler ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ile Antalya çevreleri, Isparta’nın güney kesimleri ve Burdur’un doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli, Muğla ve Gökçeada çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Ülke genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

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