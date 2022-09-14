Havaalanında kaybolan ve unutulan eşyalar için ihale yapılacak
Gaziantep Havalimanı'nda yolcular tarafından unutulan kayıp/buluntu eşya, 6 Ekim 2022 tarihinde 71 bin 717 Türk Lirası muhammen bedel üzerinden toplu olarak açık ihale ile satılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İhale şartnamesi Gaziantep Havalimanı Başmüdürlüğü’nden temin edilebilir. İhaleye iştirak edecekler 10 bin Türk Lirası geçici teminat verecek. Kayıp/buluntu eşyaların satış ihalesine katılacak olanlar 6 Ekim 2022 günü saat 14.00'e kadar ihaleye katılma şartlarında belirtilen evrakları tamamlayıp DHMİ Gaziantep Havalimanı Başmüdürlüğü genel evrak birimine verecekler.
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