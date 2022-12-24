Havaya ateş etti akrabasını öldürdü
Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde havaya açılan ateş sonucu yaralanan kişi hayatını kaybetti.
Kerem Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde tabancasıyla havaya ateş açan M.A’nın silahından çıkan mermi, yanında bulunan akrabası Metehan Mutlu’nun (25) başına isabet etti.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Mutlu, kaldırıldığı Vakfıkebir Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayın ardından gözaltına alınan M.A’nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
Trabzon Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından ailesine teslim edilen Mutlu’nun cenazesinin bugün ilçede toprağa verileceği öğrenildi.
AA