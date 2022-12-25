Hayvanseverler, Yenikapı’dan haykırdı

Hayvanseverler, hayvanlara uygulanan şiddete karşı İstanbul Yenikapı'daki mitingde bir araya geldi. Çok sayıda hayvanseverin katıldığı mitingde Hayvanları Koruma Kanunu'nun uygulanması gerektiğinin altı çizildi.

Fırat FISTIK

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PAW Guards-Pati Koruyucuları Hayvanları Koruma Derneği öncülüğünde, birçok hayvansever demokratik kitle örgütünün desteğiyle Yenikapı’da düzenlenen eyleme vatandaşlar hayvanlarıyla birlikte katıldılar.

Seren Serengil, Ömür Gedik gibi ünlü isimlerin de katıldığı mitingde hayvanseverlerin temel talebi, özellikle sokak hayvanlarına dönük şiddetin sonlanması, hayvanların barınaklara kapatılmasının veya öldürülmesinin önüne geçilmesiydi.

“HAYVANLARI KORUMA KANUNUNU UYGULAYIN”

Yenikapı'da 13.00'te bir araya gelen hayvanseverler Hayvanları Koruma Kanunu'nun uygulanması gerektiğini vurguladılar.

Mitingde konuşan PAW Guards-Pati Koruyucuları Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Ayşe Taşkıran, “Bu dönemde yapılan katliamlar da tarihe yazılacak. İstiyoruz ki Türkiye katliamlarla anılmasın. Mahalle sakinlerimiz istediğimiz şartlarda özgürce yaşasın. Çünkü tarih hiçbir şeyi unutmaz. Yapılacak işlem basit. 2004 yılında dünyaya örnek diye ortaya konulan ve 2021 yılında revize edilen koruma kanunu uygulanacak. Hayvanların aşıları yapılacak, kısırlaştırılacak ve yerine bırakılacak” dedi.

ERDOĞAN VE SOYLU’YA TEPKİ

Mitingde konuşan Seren Serengil de “Yüzyıllardır sokaklarda yaşayan köpekler ne oldu da şimdi canavar oldu? Acaba köpekler mi yoksa zihniyetler mi canavar?” diye sordu. Serengil, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Soylu'nun da aslında hayvansever olduğunu söylediğinde mitinge katılanlar tepki gösterdi.

ÜNLÜ İSİMLERDEN DESTEK

Cenk Eren, Ceylan Ertem, Ajda Pekkan gibi ünlü isimler de bu eyleme #sokakhayvanlarısahipsizdeğil etiketi üzerinden destek oldu.

Sosyal medya fenomeni Jahrein’in açıklamalarına değinilerek suç duyurusunda bulunulacağı açıkladı. Mitingde barınaklara kapatılan ve ölüme terk edilen hayvanlara da dikkat çekilirken, siyasetçilere hayvanlar için daha fazla çaba göstermeleri yönünde uyarılarda bulunuldu.