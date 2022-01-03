HDP saldırganına ev hapsi

HDP Bahçelievler İlçe binasına silahlı ve bıçaklı saldırıda bulunan Muhammed Eren Sütçü, savcılığın tutuklama istemine karşılık çıkartıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sozcu.com.tr

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İstanbul’da Halkların Demokratik Partisi (HDP) Bahçelievler İlçe Örgütü binasına 28 Aralık’ta bıçaklı ve silahlı saldırıda bulunan Muhammed Eren Sütçü iki kişiyi yaralamıştı. Olaydan sonra gözaltına alınan Sütçü, emniyetteki 4 günlük ek gözaltı süresinin dolmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. “Silahla tehdit ve yaralama” suçundan savcılıkta ifadesi alınan saldırgan, tutuklama talebiyle 3’üncü Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

EV HAPSİ

3’üncü Sulh Ceza Hakimliği’nce sorgulanan saldırgan ev hapsi şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, şüphelinin ev hapsi şeklinde adli kontrolle serbest bırakılmasına itiraz edileceği öğrenildi.

Sütçü’nün, 28 Aralık'ta HDP’ye düzenlediği silahlı ve bıçaklı saldırıda, Ramazan Dışarı ve Aziz Şimşek yaralanmıştı. Saldırının ardından gözaltına alınan saldırgan, Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma dosyasına gizlilik kararı getirilirken, saldırganın gözaltı süresi 4 gün daha uzatılmıştı.

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