HDP’li eski belediye başkanı için ihraç talebi

HDP, eski Eğil Belediyesi Eş Başkanı Mustafa Akkul'u kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk ettiğini duyurdu.

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HDP, İçişleri Bakanlığı’nca görevden alınan eski Eğil Belediye Eş Başkanı Mustafa Akkul ile ilgili açıklama yaptı.

Partinin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Eğil Belediye Eş Başkanımız Mustafa Akkul, parti politikalarımız ve yerel yönetim ilkelerimizle ters düşen tutum, davranış ve söylemleri nedeniyle kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edilmiştir. Akkul hakkındaki disiplin süreci tamamlandığında konunun detayları ve sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve yerine kayyum atanan Eğil Belediye Eş Başkanı Mustafa Akkul, 2020’nin mart ayında terör örgütü üyeliği iddiasıyla tutuklanmış ve yerine kayyum atanmıştı. Akkul üç aylık tutukluluk sürecinin ardından tahliye edilmişti.