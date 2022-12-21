HDP’li Güzel’in “devamsızlık” nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin rapor Meclis’te

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesinin "Kürtlerin nezdinde Kürtlerin iradesinin yok sayılması" olduğunu ileri sürdü.

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TBMM Genel Kurulunda, HDP Diyarbakır Milletvekili Güzel’in “devamsızlık” nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu görüşüldü.

HDP Batman Milletvekili Tiryaki, Semra Güzel adına savunma yaptı.

TBMM’nin “en çalışkan” vekillerinden Semra Güzel’in vekilliğinin devamsızlık nedeniyle düşürülmek istendiğini öne süren Tiryaki, Güzel’in, öldürülen PKK’lı teröristle fotoğraflarının, bilgilere ulaşma yetkisi olan biri veya birileri tarafından basına servis edildiğini iddia etti.

Tiryaki, 2014’te çekildiği belirtilen, 2017’den beri ise güvenlik birimlerinin ve cumhuriyet savcılıklarının elinde olduğu iddia edilen fotoğrafların basına servis edilmesi ve ardından 8 Ocak 2022’de yayımlanmasıyla Semra Güzel’in hedef gösterildiğini, “lekelenmeme hakkının” ihlal edildiğini savundu.

Emniyet müdürlüklerinin, savcılıkların başaramadıkları her konuda tanık, gizli tanık beyanlarına, itirafçı beyanlarına sığındıklarını ileri süren Tiryaki, “Keşke milletvekili değil de mahkemede avukat olsaydım. Emin olun, çok kolay olurdu bu dosyayı savunmak. Olağan adil bir mahkemede tek celsede beraat ederdi.” diye konuştu.

Semra Güzel’in vekilliğinin düşürülmesinin Kürtlerin nezdinde Kürtlerin iradesinin yok sayılması olduğunu öne süren Tiryaki, “Kürtler başta olmak üzere, toplumun geniş kesimleri, siyasi çıkar amacıyla bir vekilin daha vekilliğinin düşürülmesine rıza göstermiyor ve rıza göstermeyecek.” dedi.

MECLİS BAŞKANVEKİLİ BİLGİÇ’TEN TİRYAKİ’NİN İDDİALARINA CEVAP

TBMM Genel Kurulunda 1 Ekim 2018’den 18 Ekim 2022’ye kadar 448 birleşim, 1985 oturum gerçekleştirilirken, 11 yoklama yapıldığına dikkati çeken Tiryaki, oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç’e “Sayın Başkanvekili, 550 milletvekiline bakarak mı tereddüde düştünüz? Açıkça Anayasa 96’yı ihlal ettiniz, açıkça İç Tüzük 57’yi ihlal ettiniz.” diye seslendi.

Meclis Başkanvekili Bilgiç ise “Başkanlık Divanı ve başkanvekillerinin yapmış oldukları uygulamaların tamamı hem Anayasa’ya hem İçtüzük hükümlerine uygundur.” karşılığını verdi.

Tiryaki’nin, Karma Komisyondaki görüşmeler sırasında AKP Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can’ın “Bu bir siyasi karar” dediğini iddia etmesi üzerine, Can yerinden söz alarak konuşmasına açıklık getirdi.

Semra Güzel’in milletvekilliğinin düşürülmesi konusunun hukuki olduğunu vurgulayan Can, “Fakat bunun gündeme alınması siyasi saiklerle olur.” dedi.

CHP ve İYİ Parti milletvekillerinin, Semra Güzel’in milletvekilliğinin düşürülmesini doğru bulmadığını ancak milletvekilliğinin düşürülmesi noktasında oy kullandığını hatırlatan Can, CHP ve İYİ Parti’nin siyasi saiklerle bu düşünceye vardıklarını söyledi.

“BU YÖNTEM TUMA ÇELİK’E UYGULANSAYDI NASIL TELAFİ EDECEKTİK”

Bunun üzerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, dokunulmazlıkların kaldırılmasına karşı olduklarını söylediklerini belirterek, “Vakaya özel olarak silahlı bir ton fotoğraf, terör örgütü mensubiyeti… Ağırlıklı olarak milletvekillerimizin, partimizin görüşü nasıl şekillendi kamuoyunun malumu.” sözlerini sarf etti.

İçtüzüğün bir maddesinin kişiye özel uygulandığını söyleyen Özel, mahkeme kararından önce ceza tatbik edilmesinde sakınca gördüklerini kaydetti.

Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik’in hakkındaki iddialar nedeniyle 2 Ekim 2020’de dokunulmazlığının kaldırıldığını, partisinden ihraç edildiğini daha sonra ise mahkemede beraat ettiğini hatırlatan Özel, “O süreçte bu yöntem Tuma Çelik’e uygulansaydı, mahkeme önünde beraat etmiş birisine bugün dediğimiz gibi ‘nitelikli cinsel saldırıda olan birinin Mecliste milletvekili görünmesini doğru bulmuyoruz’ deyip milletvekilliğini düşürmeye kalksaydık, nasıl telafi edecektik sonra bu durumu?” diye sordu.

Özel, milletvekillerinin kendi özgür iradeleriyle oy kullanacağını belirtti.

Meclis Başkanvekili Bilgiç, görüşmelerin tamamlandığını belirterek, Komisyon Raporunun açık oylamasının 24 saat geçtikten sonra yapılacağını bildirdi.

Genel Kurulda daha sonra, Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmelere geçildi. (AA)