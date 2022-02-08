HDP’li meclis üyesi MHP’ye geçti

Mardin merkez Artuklu İlçesi’nde yerel seçimlerde HDP’den meclis üyesi seçilen Mehmet Carti, partisi tarafından kendisine ırkçı söylemlerde bulunulduğunu gerekçe göstererek HDP’den istifa etti.

Evren DEMİRDAŞ

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31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde Mardin'in Artuklu İlçesi'nde HDP'den meclis üyesi seçilen Mehmet Carti, 2020 yılının Eylül ayında HDP'nin kendisiyle ilgili ırkçı söylemlerinden dolayı istifa etti.

Carti HDP'den istifasının ardından MHP'ye geçerek Mardin'in tek MHP'li meclis üyesi oldu.

“HDP'Lİ MECLİS ÜYELERİ BANA IRKÇI SÖYLEMLERDE BULUNDULAR”

HDP'den istifa etme sürecini anlatan Artuklu Belediyesi meclis üyesi Mehmet Carti şunları kaydetti:

*Beni partiden ihraç etmediler HDP'liler kalmam için çok baskı yaptılar ama ben istifa ettim. Seçimi ilk kazandığım süreç sonrasında zaten sıkıntılar başladı.

*HDP inanılmaz bir şekilde ayrımcılık yapıyorlardı. Belediyede mahallelerle ilgili taleplerimiz olduğunda yapmamak için direniyorlardı Mardin'in yarısı Arap yarısı Kürt nüfuslu bir ildir. Bundan dolayı HDP'liler çok ırkçı söylemlerde bulunuyorlardı.

*Ortaköy'de yaşanan DEDAŞ protestosu sırasında Arap olduğu için HDP'li bazı meclis üyelerinin kendisine yönelik ırkçı söylemlerde bulundu.

*Şikayet etmeme rağmen HDP'nin bu meclis üyeleri ile ilgili bir işlem yapılmadı. Köyüm DEDAŞ'A karşı bir eylem yapıyor askerle polisle karşı karşıya geliyor.

*Benim bunu önlemek istememe rağmen HDP'liler buna çok seviniyorlar buna karşı çıktığımız için HDP'li meclis üyeleri bana etmedikleri hakaret kalmadı.

* Bu olay zaten kırılma noktası oldu bu olaydan sonra burada kalmam anlamı yok diyerek istifa dilekçemi yazıp onlara gönderdim.

“MHP'NİN SİYASETİNİ BEĞENDİM”

İstifa kararı sonrasında parti yöneticileri tarafından aranarak istifadan vazgeçirmek istendiğini belirten Carti, “Sonrasında ilçe yöneticileri beni aradı ‘bende kimseyle muhatap olmak istemiyorum gereğini yapın bekleyeceğim' dedim. Kalmam için çok şey yaptılar ama İki ay beklememe rağmen değişen bir şey olmadığını gördüm. Bunlar ırkçılık faşistlik yaptılar, HDP buradaki halkı temsil etmiyor yanlış partide yanlış siyaset yaptım. Biz aile olarak devlet ve milliyetçi insanlarız MHP'nin buradaki tek meclis üyesiyim. Benim ailemin tamamı milliyetçi insanlar. MHP'li bir tek ben varım. MHP'nin siyasetini beğendim ve gerçekten burada hizmet etme noktasında bu partide daha rahat hareket edebileceğimi düşündüğüm için MHP'ye katıldım. Bu olaydan sonra bir süre bağımsız kalmıştım bazı yakın arkadaşlarımla görüştükten sonra MHP'ye katılma kararı aldım” ifadelerini kullandı.

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