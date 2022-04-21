“Herkesin çalışacak işi vardır” diyen Erdoğan’a vatandaştan tepki

Üniversite mezunu gençler başta olmak üzere toplumun her kesiminden vatandaş son dönemde iş bulma sıkıntısı yaşıyor. TÜİK, işsizlik oranının düştüğü yönünde rapor hazırlasa da vatandaş bunun böyle olmadığını düşünüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da "İsteyen herkesin çalışacak işi vardır" açıklaması tepki çekti.

Batuhan SERİM

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Kamera: Sinan TUNÇ

TÜİK verilerine göre şubat ayında dar tanımlı işsiz sayısı 3 milyon 579 bin, işsizlik oranı yüzde 10.7, geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 21.8 oldu.

DİSK-AR’ın Nisan 2022 raporunda ise İŞKUR verilerine göre Şubat 2021 ve Şubat 2022 arası bir yıllık dönemde kayıtlı işsiz sayısının 2 milyon 863 binden 3 milyon 188 bine yükselerek 325 bin kişi arttığı ifade edildi. TÜİK'e göre ise son bir yılda dar tanımlı işsiz sayısı bu dönemler arası 623 bin azaldı. Vatandaşlar da kendi yaşadıklarından ve çevrelerinden duyduklarından yola çıkarak, işsizlik oranının TÜİK’in açıkladığından fazla olduğunu dile getirdi.

İşsizlik rakamları üzerindeki tartışmalar sürerken Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Nisan’da yaptığı konuşmada, “Ülkemizde isteyen herkesin çalışacak işi vardır. Devletimiz ihtiyacı olan herkesin yanındadır” ifadelerini kullandı.

İstanbul Mecidiyeköy ve Bakırköy’de vatandaşa mikrofon uzattık, “Sizce Türkiye’de isteyen herkesin çalışacak işi var mı?” diye sorduk. Verilen yanıtlar şöyle oldu:

HER ŞEYİ TOZ PEMBE GÖSTERME PEŞİNDELER

Saim Babayiğit: Hayır. İş nerede? Bu kadar mülteci varken ve Türkiye’de zaten büyük bir işsizlik varken, pek çok kamu kaynağı özelleştirilmişken iş nerede? Günübirlik işlere giden insanlar işçi sayılmazlar. Bugün var, yarın yoktur. Türkiye’de büyük bir işsizlik olduğu herkes tarafından görülüyor. İktidar her konuda olduğu gibi bu konuda da kendi açığını kapatma peşinde. Her şeyi toz pembe gösterme peşindeler.

ÜNİVERSİTE MEZUNLARI ASGARİ ÜCRETE ÇALIŞIYOR

Mustafa Baş: İnsanların ortalama yüzde 40-50’si istediği işi bulamıyor. (İktidar yetkilileri çalışmak isteyen herkesin iş bulabileceğini söylüyor) Öyle bir şey yok. (Çevrenizde iş arayıp da bulamayanlar var mı?) Çok var. Benim oğlum üniversite bitirdi, iş bulamıyor. Bu yıl tekrar üniversite sınavına hazırlanıyor. Üniversite mezunları asgari ücrete çalışıyor ya…

HEPSİ BOŞTA GEZİYOR

Tolgahan Acar: Bulamaz. Üniversite okuyanların hepsi boşta geziyor. Benim arkadaşlarım okudu, şu an boştalar. Günde 12 saat çalışıyorum, asgari ücret alıyorum.

YURT DIŞINA GİTMEYİ PLANLIYORUM

Metehan Kaya: Bence yok. Zaten üniversite mezunlarının işsizlik oranını biliyoruz… Bulanlar da kendi alanında meslek bulamıyor. Ben diş hekimliği öğrencisiyim, mezun olunca iş bulabileceğimi düşünmüyorum. O yüzden yurt dışına gitmeyi düşünüyorum. (Şartlar böyle olmasaydı yine de gider miydiniz?) Gitmezdim.

YAŞA TAKILDIM, İŞ ARIYORUM , BULAMIYORUM

Yılmaz Korkmaz: Yok, nerede… Bak boştayım, geziyorum. Yaşa takıldım, emekli de olamadım. Yedi yıldır bekliyorum emekli olmayı, aynı zamanda da iş arıyorum ama bulamıyorum. 51 yaşındayım, “Yaşlısınız” diyorlar. Diyor ki “İş çok”, nerede çok? “Git bulaşık yıka”, bulaşık yıkayla oluyor mu yani? Kaç kişi bulaşık yıkayacak? Yazık.

OKUYUP DA ATANAMAYAN ÇOK

Dursun Kirazkaya: İktidar yetkilileri olduğunu söylüyor ama yok. Şu anki durumu hiç iyi değerlendirmiyorum. Mesela gençler hiç çalışamıyorlar. (Çevrenizde iş arayıp da bulamayan var mı?) Çok… Üniversite okuyup da atanamayan çok.

İŞ İMKANI YOK

Emre Akyüz: Bence yok. İş imkanı mevcut değil. Öğrenciyim, mezun olduğumda rahatça iş bulabileceğime inanmıyorum. Çünkü iş imkanları çok kısıtlı. (Neden böyle oldu sizce?) İktidardan dolayı. Niye böyle bir politika izlediklerini bilmiyorum. Halk psikolojik olarak da çok sıkıntıda. Gelecek belli değil, ne olacak belli değil. Her gün farklı bir şey oluyor, her şeye zam geliyor. Çok zor, çok sıkıntıda Türkiye.

VARSA GÖSTERSİNLER

Can Kar: Varsa göstersinler. Millete bir dal versinler, millet de tutunsun. Yoksa nasıl olacak? Ben çalışmıyorum, işsizim. (Neden iş bulamıyorsunuz?) Yaptığım işte hak ettiğim maaşı alamıyorum…

YALAN SÖYLÜYORLAR

İsmini vermek istemeyen vatandaş: Kesinlikle yok. (İktidar yetkilileri) Onlar yalan söylüyor. Gidişat hiç iyi değil. Herkes ekmeğe muhtaç. Göründüğü gibi değil, halk perişan. (Çevrenizde iş arayıp da bulamayan var mı?) Çok var. (Neden bulamıyorlar?) Fabrika, üretim, hiçbir şey yok.

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