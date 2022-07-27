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İBB Başkanı İmamoğlu, Murat Ongun’un babasının cenazesine katıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, danışmanı Murat Ongun’un babası emekli Binbaşı Nihat Ongun’un Giresun’da düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Yayınlanma: 14:44 - 27 Temmuz 2022 Güncellenme:
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İBB Başkanı İmamoğlu, Murat Ongun’un babasının cenazesine katıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve uzun yıllardır yakın çalışma arkadaşı olan Murat Ongun'u babası emekli Binbaşı Nihat Ongun 25 Temmuz günü sabaha karşı hayatını kaybetti.

Ongun'un babası, bugün Giresun Merkez Hacı Mikdat Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Ongun'u acılı gününde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da yalnız bırakmadı.

Giresun'a giderek cenaze törenine katılan İmamoğlu, Ongun ailesine taziyelerini iletti. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener çelenk gönderdi. Nihat Ongun'un Türk bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından cenaze aracına taşındı.

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