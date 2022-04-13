İBB devre dışı bırakıldı, planı bakanlık yaptı: Meclis tarihinde görülmemiş uygulama

İBB Meclisi’nde AKP’li meclis üyelerinin önerge vererek Başakşehir’deki bir arazi için yapmak istediği imar planı değişikliği sürecinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı devreye girdi. CHP’li Meclis Üyesi Filiz Öztürk Çelik “AK Parti artık işi o kadar büyüttü ki kendilerinin çoğunlukta olduğu İmar Komisyonundaki arkadaşlarının yetkisini bile gasp etti. Bu İBB Meclisi’nin tarihinde görülmemiş bir uygulama. Artık İBB’yi bypass ederek işlerini bakanlık eliyle yürütüyorlar” diye tepki gösterdi.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Meclisi'nde AKP'li meclis üyelerinin, 2020 yılında teamüllere aykırı şekilde Başakşehir'de 51 bin metrekarelik parselin bir kısmının “kapalı ve açık semt sporları” olan fonksiyonunun “ticaret-konut alanı” olarak değiştirilmesi için verdiği önerge ile başlayan plan değişikliği sürecinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İBB DEVRE DIŞI BIRAKILDI

Devreye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı girip istenen planı hazırlayınca İBB devre dışı bırakıldı ve imar planı değişikliği teklifi de İBB Meclisi'nde AKP-MHP grubunun oyları ile artık gerek kalmadığı için müdürlüğüne iade edildi.

İBB Meclisi'nin 13 Nisan tarihli oturumunda yapılan oylama öncesinde söz alan CHP'li Meclis Üyesi Filiz Öztürk Çelik, önerge ile plan değişikliği yapılmayacağını, böyle bir usul olmadığını o dönemde söylediklerini hatırlattı.

İBB MECLİSİ TARİHİNDE GÖRÜLMEDİ

Süreci anlatan Çelik “Ama önerge oy çokluğu ile komisyona sevk edildi. Komisyon raporu da oyçokluğu ile kabul edildi. Kararı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu veto etti. Veto süreci devam ederken Başakşehir Belediyesi bir girişimle İmar Komisyonundaki arkadaşların çalışmalarını beklemeden nasıl bir aciliyeti var bilmiyorum, dosyayı doğrudan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na taşıdı. Bakanlık jet hızı ile plan değişikliğini yaptı. Bu İBB Meclisi'nin tarihinde görülmemiş bir uygulama. Burayı uzun süre AK Parti yönetti; o dönemde de görülmemiş bir uygulama” dedi.

“İBB BYPASS EDİLDİ”

Zaman zaman meclisin iradesinin, İBB Başkanı'nın iradesinin gasp edilmesine şahit olduklarını söyleyen Çelik “Ama AK Parti artık işi o kadar büyüttü ki kendilerinin çoğunlukta olduğu İmar Komisyonundaki arkadaşlarının yetkisini bile gasp etti. Bu aciliyet neydi? Meclisten geçmiş ve komisyonda görüşülüyordu. AK Parti meclisin iradesini, komisyonların iradesini yok saymaya devam ediyor. Artık İBB'yi bypass ederek işlerini bakanlık eliyle yürütüyorlar. Bu kendi meclis üyelerinin de iradesini gasp etmektir” dedi.

“BAKANLIK GEREĞİNİ YAPMIŞ”

Konuyla ilgili açıklama yapan İmar Komisyonu Başkanı AKP'li Meclis Üyesi Adnan Zeki Bostancı “Biz teknik olarak baktığımızda planları yapılmış olduğu için dosyayı müdürlüğüne iade ediyoruz. Dosya fazla geç kaldığı için belediyemiz konusunu bakanlık ile çözmüş. Zaten bakanlığın yetkisi geciken dosyalarda plan yapmak değil mi? Bakanlık gereğini yapmış. ‘Rezerv alana' alınmış ve plan sorunu çözülmüş” diye konuştu. CHP'li Meclis Üyesi Mesut Kösedağı da “Özellikle CHP'li belediyelerin komisyonda yıllardır bekleyen dosyaları var. Bakanlıktan, İmar Komisyonu’nda CHP'li, AKP'li ve kimin bekleyen dönüşüm planı varsa aynı hamleyi aynı hızla bekliyoruz” dedi.

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