İBB, işsiz gençler için istihdam zirvesi düzenliyor

İBB, iş arayışındaki gençler ile sektörün önde gelen firmalarını 3-4 Haziran’da Yenikapı’da gerçekleştirilecek İstanbul İstihdam Zirvesi’nde bir araya getirecek.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), istihdam ve işsizlik sorununun çözümü için harekete geçti. İstanbul İstihdam Zirvesi, 3 Haziran Cuma ve 4 Haziran Cumartesi günü Yenikapı'daki Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde İBB ev sahipliğinde düzenlenecek.

130'dan fazla firmanın stant kuracağı zirvede, Türkiye'nin önde gelen markalarının temsilcileri, alanında uzman akademisyenler, meslek örgütleri, sanayi birlikleri, İBB yöneticileri, üniversitelerin öğrenci kulüpleri de yer alacak.

HIZLI MÜLAKAT DA YAPILACAK

Zirve süresince; meslek, iş ve işsizlik gündemine dair oturumlar, sektör bazında düzenlenecek. Fuar alanına iş aramaya gelen gençler, üniversiteliler, işverenlerle yüz yüze tanışma imkanı bulacak. Firmalar da sektörlerini ve kendilerini tanıtma imkanına sahip olacak. İş, staj ve kariyer fırsatları hakkında gençler bilgilendirilecek. Gençlerin kariyer hedeflerini belirleyecek zirvede, iş dünyasına hazırlama ve kazandırma fırsatları doğacak.

Katılımcıların https://istihdamzirvesi.com/ sitesi üzerinden kayıt olduktan sonra ‘QR kod' ile ücretsiz katılabileceği zirvede, firmaların talebi doğrultusunda hızlı mülakatlar da yapılabilecek. Ayrıca kapıda da kayıt imkanı bulunacak. Mülakatlar sonucunda, işveren firmalar çalışmak istediği kişiyi anında işe alabilecek. Yenikapı Metro ve Marmaray'dan fuar alanına yarım saat aralıklarla ücretsiz İETT otobüsleri hizmet verecek.

CEZA VE CAN BONOMO KONSER VERECEK

Gençler için 3 Haziran günü saat 18.00 sonra Ufuk Beydemir ve Ceza konser verecek. 4 Haziran günü Yedinci Ev ile Can Bonomo konserleri olacak.

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