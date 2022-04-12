İBB Meclisi’nde ‘bombacı’ tartışması

İBB Meclisi’nde, AKP döneminde bombalı eylemlere katılmış kişilerin işe alındığı iddiası gündeme geldi. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı “Vatandaş 5-6 yeri bombalamış sonra gelmiş geçen dönem İBB’de işe başlamış. Mahkeme kararına rağmen işten çıkarılmamış. Geçmiş dönemde bombalı eylemlere katılan kişileri AKP döneminde burada işe alıp çalıştırdınız mı?” diye sordu. AKP grubundan konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Özlem GÜVEMLİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İBB Meclisi'nin nisan ayı oturumlarının ikinci birleşimi Saraçhane'deki başkanlık binasında gerçekleştirildi. İBB Meclisi 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda meclis üyeleri soru önergeleri sundu.

“BOMBACILAR İŞE Mİ ALINDI?”

CHP'li Meclis Üyesi Ülkü Sakalar, medyada yer alan bombalı eylemler düzenleyen İBDA-C sanıklarının AKP döneminde İBB'de işe alındığına ilişkin haberleri soru önergesi vererek gündeme taşıdı. Sakalar, Kasım 2021'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İBB'de 557 terör bağlantılı kişinin işe alındığı ile ilgili açıklamasının ardından başlatılan teftişi hatırlatarak şunları söyledi:

* 5 aydır yapılan incelemeler devam ediyor. 557 terörist bulunamamışsa da basında yer alan haberlerde geçmiş dönemde terörle iltisaklı kişilerin işe alındığından bahsedilmektedir.

* İBB'nin yaptığı incelemede 4 kişinin tespit edildiği, toplam 20 kişiden 18'inin son iki hafta içinde işten atıldığı doğru mudur? İşten çıkarılan terörle bağlantısı tespit edilen 4 kişinin 2018 yılında işe alındığı, bu kişilerin 2000 yılında İstiklal Caddesi'ne bomba bırakan, Sarıyer'de limuzini bombalayan, Eminönü'nde Türk Diyanet Vakfı'na ve bir otel girişine bomba atan, Ortaköy'de telefoncuya, Beşiktaş'ta Doğan Müzik'e bomba atan kişiler olduğu, bu kişilerin bombalı eyleme katılmaktan mahkumiyet kararı olduğu ancak bu 4 kişinin AK Parti yönetimi döneminde işe alındığı doğru mudur?

Önerge oybirliği ile meclis başkanlığına sevk edildi, AKP grubundan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

“AK PARTİ GRUBUNDAN SES ÇIKMADI”

Ardından AKP'li Meclis Üyesi Özlem Erol, toplu işten atmalar ve İBB'de terör örgütleriyle irtibatlı kişilerin işe alımı ile ilgili başka bir soru önergesi verdi.

Söz alan CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı “İlginç bir durumla karşı karşıyayız. Ülkü hanım bir önerge verdi, AK Parti grubundan ses çıkmadı. Geçmiş dönemde bombalı eylemlere katılan bu konuda mahkemeden kendisiyle ilgili ceza çıkan şahsı AKP döneminde burada işe alıp çalıştırdınız mı? Vatandaş 5-6 yeri bombalamış sonra gelmiş geçen dönem İBB'de işe başlamış. Mahkeme kararına rağmen işten çıkarılmamış. Başkanlık makamı cevap verdikten sonra burada açıklarız” diye konuştu.

AKP'Lİ ÜYE: FOTOĞRAFLARI BEN SERVİS ETTİM

AKP'li Meclis Üyesi Hüseyin Coşgun'un İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ocak ayındaki yoğun kar yağışı sırasında Sarıyer'deki bir balıkçıda İngiliz Büyükelçi ile yediği yemek sırasında çekilen görüntülerle ilgili önergesi tartışmaya neden oldu.

Coşgun şunları söyledi:

* Binlerce İstanbullunun yollarda kaldığı saatlerde İBB Başkanı'nın Rumelikavağı'nda bir balıkçıda yemek yediği bilgisi tarafıma ulaştı. İlk duyduğumda inanamadı, böyle bir sorumsuzluk içinde olacağına ihtimal vermedim. Bilgiyi veren arkadaştan fotoğrafla teyit etmesini istedik. Dakikalar sonra gelen fotoğrafları görünce kanım dondu.

* Rumelikavağı Sarıyer'in küçük bir mahallesi. O mahallede oturan CHP'li bir meclis üyesi de var. Rumelikavağı'nda bu fotoğrafın nasıl, kim tarafından çekildiği ve ulaştırıldığı CHP'li meclis üyesi başta olmak üzere bütün Kavak halkı tarafından biliniyor.

* Geçtiğimiz günlerde Rumelikavağı mahallesinde oturan İBB'nin iki farklı iştirakinde çalışan Osman Turan ve Saim Tanır başkanlık makamının kararıyla tazminatsız işten atıldı. Benim tarafımdan medyaya servis edilen fotoğraflar yüzünden işten atıldıkları kendilerine söylenmiş. Bu iki kardeşimiz masumdur ve haklarında hiçbir tutulmuş tutanak yoktur, iş sicilleri tertemizdir.

“SUÇU VE SUÇLUYU BİLİYORUZ”

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı “Mantığı zorlayan bir soru önergesi. Siyaset yapma amacı güderken çarşıyı pazarı birbirine kattı. Sapla samanı karıştıran bir önerge. Meseleyi başka bir yere çekmeye çalışıyor” dedi.

İki işçinin işten çıkarıldığı haberinin çıktığı gün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ile Taksim Atatürk Kitaplığı'nda bir toplantıda olduklarını anlatan Balyalı şöyle konuştu:

* Belediye başkanımız olayı, basında çıkan haberlerden öğrendi. Hepimiz orada öğrendik. Bu vatandaşlar böyle bir şey yapmışlar mı yapmamışlar mı bilmem. Ama biz bu meselenin nereden sızdığını biliyoruz. İçişleri Bakanlığı'nın MOBESE kayıtlarından. Sağa sola bakmaya gerek yok. Birileri İçişleri Bakanlığı'nın MOBESE kayıtlarını kullanmayı alışkanlık haline getirmiş.

* Sizin aslında iktidar partisi olarak düşünmeniz gereken yasalara aykırı şekilde MOBESE kayıtlarının belediye başkanımızı takip etmek için hangi gerekçe ile onay verildiği. Peşine düşmeniz gereken şey bu. Biz bu bilgilerin kamuoyu ile nereden hangi MOBESE kamerasında paylaşıldığını adımız gibi biliyoruz.

* 2 çalışanının üzerine olayı kurmanıza gerek yok. Biz suçu ve suçluyu biliyoruz. Bütün Türkiye biliyor. Bu meseleden sıyrılmak için 2 çalışanın işten çıkarılmasına üzerine meseleyi buraya yıkmaya çalışmak topu taca atmak ve gündem değiştirmektir.

“BAŞKANA SORDUM ARAŞTIRILMASI TALİMATI VERDİ”

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de “Emeği ile çalışan her arkadaşımızın durumu bizi yakından ilgilendirir. Ki bu arkadaşlar Sarıyerli. İBB'den iş akdinin sonlandırılması söz konusu olunca arkadaşlarla yakından ilgilendik. Tarık beyin söz ettiği toplantıda iki arkadaşın işten atılmasını Ekrem başkana sordum. Kesinlikle bilgisi olmadığını söyledi ve Doğan başkana (Subaşı) bu konunun araştırılması talimatı verdi. Mutlaka bir araştırma yapılacaktır. Sonucunu görürüz. Türkiye'nin içinde bulunduğu durum nedeniyle şu an işsiz kalmak kadar kötü bir şey yok. Gereksiz bir nedenden dolayı işten atılmaları da gerçekten önemli” dedi. AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş da “Madem İBB Başkanı konudan habersiz o zaman gereğini yapın” dedi.

“İMAMOĞLU İBB'NİN VERDİĞİ MAKAM ARACINI BİLE KULLANMIYOR”

Oturumda AKP'li meclis üyelerinin İBB şirketi İSTAÇ'a ait Çevre 1 isimli teknenin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından makam aracı olarak kullanıldığı iddiaları üzerine CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı açıklama yaptı.

Balyalı “Metro A.Ş'nin skorsky helikopter kiraladığı trajik günlerden bugünlere geldik. Çevre 1 teknesi makam aracı olarak kullanılmıyor. Başkanımız İBB'nin kendisine verdiği makam aracını bile kullanmıyor kendi arabasını kullanmıyor. Bunların gerçeklikle ilgisi yok. Görev icabı 2-3 kez kullandığı için bunları soruyorlar. Geçmiş dönemde de başkanlar tarafından ihtiyaç halinde kullanılıyordu. Düzenli bir kullanım değil” dedi.

İlginizi Çekebilir İmamoğlu'ndan Bahçeli'ye zam yanıtı: Klasik araçlarının deposunu kaça doldurduğunu açıklasın