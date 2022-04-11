İBB Meclisi’nde Halk Süt gerilimi

İBB Meclisi’nin nisan ayı oturumları gergin başladı. İBB’nin 2021 yılı Denetim Komisyonu Raporu’nu sunan AKP’li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar’ın “Israrla söylüyorum, süt dağıtın kardeşim, daha çok kişiye süt dağıtın. Ama çalmadan dağıtın olur mu?” sözleri tartışmaya neden oldu.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Meclisi nisan ayı oturumları Saraçhane'deki başkanlık binasında 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında başladı. Oturumda; İBB 2021 yılı hesap ve işlemlerinin incelenmesi sonucu oluşturulan Denetim Komisyonu Raporu, AKP'li Meclis Üyesi Muhammed Kaynar tarafından sunuldu.

Kaynar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği tarihten itibaren 2.5 yılda 30 milyar TL borç yaptığını söyleyerek “Son 35 yılda toplam borç 28 milyar TL iken, 2.5 yılda 30 milyar TL borç yapıldı. Ekrem bey 35 yılda yapılamayanı 2.5 yılda yaptı. Tarihinde ilk defa İBB yasal sınırını aştı ve borç alamaz hale geldi. İBB Başkanı'nın kariyer planlaması için İBB bütçesi arpalık gibi kullanılıyor” dedi.

Kaynar, İBB'ye bağlı 30 şirketin yönetiminde de CHP eski ilçe başkanları, kazanamayan CHP adayları, eski milletvekilleri ve akrabalarının bulunduğunu savunarak “Bu şirketlerin tamamı zarar ediyor ve batma noktasında. Atadığınız partili üyeler, şirketleri batma noktasına getirdi” diye konuştu.

“SÜT GERİLİMİ” YAŞANDI

Kaynar'ın çocuklara ücretsiz dağıtılan Halk Süt ile ilgili eleştirileri de gerilime neden oldu. Kaynar sütün pahalıya satın alındığını, marketlerde daha ucuza satıldığını, dağıtım için de çok fazla harcama yapıldığını savunarak, süt yardımının kartlara yüklenebileceğini söyledi.

Kaynar “Israrla söylüyorum süt dağıtımınıza karşı değiliz. Ama kanuna uygun belediyenin menfaatine uygun bir şekilde yapın. Alımı ihalesiz yapılmış sütün 61 adet giydirilmiş araçlarla ve personelle dağıtılması sebebiyle oluşan ek maliyetler sonucu bir litre sütün belediyeye maliyeti aynı dönemde marketlerdeki satılan sütün maliyetinin bir buçuk katı olmuştur. Aslında bu dağıtım maliyeti değil, reklam maliyeti” dedi.

“ÇALMADAN DAĞITIN”

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı “Süt dağıtılmasından niye rahatsız oluyorsunuz?” diye tepki gösterdi. Kaynar “Kesinlikle rahatsız olmuyorum. Keşke bütün çocuklara dağıtabilseniz. Bu kadar sütü dağıtıyor musunuz, o da belli değil ama oradan da ne yaptığınızı tahmin ediyorum. İyi bir şey yapıyorum diye bütün usulsüzlükleri gizleyerek onları kapatmaya çalışıyorsun. Israrla söylüyorum, süt dağıtın kardeşim, daha çok kişiye süt dağıtın. Ama çalmadan dağıtın olur mu?” dedi.

Kaynar, kendisine tepki gösteren CHP'li Meclis Üyesi Umut Şenol'a “Ben köyde doğmuş büyümüş birisiyim. Her türlü keçi ve inek sütü içtim. Ama senin sütünü merak etmiyorum” karşılığını verince gerilim arttı.

Sözlü sataşmalara meclis oturumunu yöneten Okul, müdahale ederek tarafları sakinleştirdi. CHP'li Meclis Üyesi Cemal Sataloğlu da Denetim Komisyonu Raporu'na düşülen muhalefet şerhini sunarak eleştirilere yanıtladı.

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