İBB Meclisi’nde Kanal İstanbul tartışması: Fakir fukaranın arsalarına çökme operasyonu…

Tartışmalı proje Kanal İstanbul’un çevresine kurulacak Yenişehir için başlatılan tapu sürecinde mağdur olan Başakşehir Şahintepe Mahallesi’nin sorunları İBB Meclis gündemine geldi. CHP’li Meclis Üyesi Hayrettin Özbakır “Bu mahallede fakir fukaranın arsaları üzerine bir çökme operasyonu gerçekleştiriliyor. Vatandaş sabah kalkıyor arsasının başka bir ilçeye taşındığını görüyor. Gariban vatandaşın evine, arsasına çökmenize asla izin vermeyeceğiz” dedi.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Meclisi Şubat ayı oturumlarının dördüncü ve son birleşimi Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleştirildi. CHP'li Meclis Üyesi Hayrettin Özbakır, Kanal İstanbul güzergahında bulunan Başakşehir Şahintepe Mahallesi'nin proje için başlatılan tapu sürecinde yaşadığı sorunları meclis gündemine taşıdı.

Özbakır “Bu mahallemizde yokluklar içinde Anadolu'dan göçüp gelmiş gariban vatandaşlar yaşıyor. Çeşmelerden kovalarla suların taşındığı, 60-70 kişilik sınıflarda ders yapılan, metrobüse, otobüse, minibüse ulaşmak için saatlerce yol yürünen yoksul bir mahallemiz. Şu günlerde Başakşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından fakir fukaranın arsaları üzerine bir çökme operasyonu gerçekleştiriliyor. Vatandaş sabah kalktığında Başakşehir Şahintepe'deki arsasının Arnavutköy Hacımaşlı denen bir mahallesinde olduğunu görüyor. Akşam yatıyorsunuz Başakşehir ilçesinde, sabah kalkıyorsunuz Arnavutköy ilçesindesiniz” dedi.

“ÇÖKERSE AK PARTİ ÇÖKER”

Özbakır “Rant uğruna ‘Yalan İstanbul' üzerinden gariban vatandaşın arsalarını devşirmek ve bunlar üzerine çökmek gerçekten bana Ak Parti'nin sloganını hatırlatıyor: ‘Yaparsa Ak Parti yapar, çökerse Ak Parti çöker'. Yenişehir'de 2 milyonluk nüfus yaratılmak isteniyor. Bakanlık burada adamına göre imar veriyor. Kadrolaşmayı, ihaleciliği en iyi bilen Ak Parti, imarda da kimine 3 kat, kimine 15 kat vererek kendi yandaşlarına rant devşirmeye devam ediyor. Kim bu 15 kat imar izni verilen şanslı kişiler? Katar Emiri'nin annesi mi? Yoksa Berat Albayrak'ın arazisi mi? 15 kat imar izni verilen şanslı kişilerin açıklanması gerekiyor” diye konuştu.

“TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK VURGUNLARINDAN BİRİ”

Türkiye'nin en büyük vurgunlarından birinin Kanal İstanbul üzerinden yapıldığını vurgulayan Özbakır “İstanbul'daki tarım arazilerinin imara açılmasını Ürdünlü emlakçı sevinç naralarıyla anlatmıştı. Ürdünlü emlakçıya sevinç naraları attıran Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Büylükçekmece'deki, Çatalca'daki, Silivri'deki çiftçimizin kan ağlamasına neden olmaktadır. Gariban vatandaşın evine, arsasına çökmenize asla izin vermeyeceğiz. Ampul ile geldiniz elektrik ile gidiyorsunuz” diye konuştu.

AKP'li Meclis Üyesi Hamdi Demirhan da “Kanal İstanbul'u anlamak vizyon gerektirir. Onun zihniyetinden bunu beklemiyoruz. Çökme anlayışını reddediyoruz. İtiraz süreci şeffaf şekilde yürütülüyor. Kanal İstanbul çevresinde alan hiçbir kişiye tahsis edilmiş bir alan değildir, tüm İstanbullulara ayrılmış bir alandır. Kendisi de gelip istifade edebilir” dedi.

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÖDEMELERİ YAPILACAK

Konuşmaların ardından meclis gündemine geçildi. İETT bünyesinde faaliyet gösteren özel halk otobüslerine yapılacak ödemelere ilişkin ücret tarifesi oybirliği ile kabul edildi. İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Finansman Müdürlüğü'nün pandemi ve ekonomik krizin yarattığı olumsuz etkiler nedeniyle ulaşımı sübvanse etmek için 1 milyar TL'lik iç borçlanma teklifi, AKP-MHP grubunun çoğunlukta olduğu komisyon tarafından 500 milyon TL'ye düşürüldü.

Bu karar da oybirliği ile geçti. İBB Meclisi CHP Grup Sekreteri Mesut Kösedağı her iki karar için teşekkür ederek 500 milyon liralık ödeneğin bir kısmının bir süredir özel halk otobüslerine yapılamayan ödemeler için kullanılacağını söyledi.

ÇOCUK PARKINA BENZİN İSTASYONU TARTIŞMASI

Oturumda Çekmeköy'ün uygulama imar planının oylaması sırasında tartışma çıktı. CHP'li Meclis Üyesi Murat Cirav, daha önce gündeme gelen çocuk parkına yapılacak akaryakıt istasyonu alanının bu plandan çıkarılıp planlama sürecinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın uhdesine geçtiğini hatırlattı.

Cirav bakanlığın planlarına dava açtıklarını bilirkişi incelemesi aşamasına gelindiğini anlatarak “Çocuk parkına akaryakıt istasyonu yapmayın. Şerefim üzerine söz veriyorum o zaman plana ‘evet' diyeceğiz” dedi. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz da oylanan planda benzin istasyonunun bulunmadığını belirterek “Bakanlığın yaptığı plan gereği bu alan planın dışında. Şeref sözünden sonra ‘evet' verir belki” diye karşılık verdi.

Cirav da “Burada bir oyun var. Planın içinden çıkarıp bakanlığa götürdüler. Diğerlerini de çıkarıp götürsün o zaman. Sistem böyle mi olacak? Planın içinden çıkardığınız için yok. Ama şimdi burası yok mu oldu? Burayı çocuk parkı olarak planlara işlesinler” talebinde bulundu. Tartışmaların ardından rapor, AKP, MHP ve İYİ Parti'nin oyları CHP grubunun muhalefeti ile kabul edildi.

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