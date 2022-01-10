İBB Meclisi’nde ‘terör bağlantılı personel’ iddiası tartışma yarattı

İBB Meclisi’nin 2022 yılının ilk oturumu gergin geçti. İBB’de terör bağlantılı personelin işe alındığı tartışmasına sert tepki gösteren CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı “Kendilerinin devlete girmesine müsaade ettikleri kişiler 15 Temmuz darbesini yaptılar. Cumhurbaşkanı’nın yaveri bile FETÖ’cü çıktı. Bize de diyorlar ki ‘FETÖ’ye söz mü verdiniz?’ Hadi oradan” diye konuştu.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Meclisi ocak ayı oturumları Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde başladı. İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleştirilen ilk birleşimde Halk Ekmek kuyruğu, Florya'daki lojman villalar, terör bağlantılı İBB personeli iddiaları tartışması yaşandı.

“MASUMİYET KARİNESİ İHLAL EDİLİYOR”

AKP'li Meclis Üyesi Hamdullah Arvas, terörle bağlantılı olduğu iddia edilen İBB Muhtarlıklar Müdürlüğü çalışanı S.A. ile ilgili soru önergesi vererek ne zaman işe alındığını, referansının kim olduğunu sordu.

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı masumiyet karinesinin ihlal edildiğini belirterek bahsi geçen çalışanın hedef gösterilmesi nedeniyle can güvenliği kalmadığı için görevinden istifa ettiğini söyledi.

Sevtap A.'nın eşinin ablasının kendisi 6 yaşındayken yaşadığı bir olay nedeniyle 20 yıl sonra suçlandığını söyleyen Balyalı şunları söyledi:

* AK Parti bu konuda samimi değil. Kendilerinin İBDA-C'den FETÖ'ye kadar ilişki kurmadıkları terör örgütü kalmamış. Terörist başının kardeşini TRT'ye çıkaranlar kendileri. Bir bakanın, bir büyükelçinin kardeşi FETÖ'den tutuklu.

* Maliye Bakanı'nın FETÖ ile boy boy fotoğrafları var. Bunlarda hiçbir sorun yok, bizim çalışanımızın 6 yaşındayken, 20 yıl sonra evleneceği kişinin ablasının yaptıkları nedeniyle suçlanıyor

Balyalı, AKP'nin bu konuyu ciddi bir şekilde ele almak yerine sosyal medyada algı yaratmaya çalıştığını söyledi. Balyalı, İBB'nin muhtarlıklar biriminden daha önemli bir kurum olan Kozmik Oda'ya sahte suikast ihbarları ile girildiğini hatırlatarak “AKP'nin bu konuda geçmişi karanlık” dedi.

“HADİ ORADAN” TEPKİSİ

Meclis üyeleri arasında karşılıkla tartışma bir süre devam etti. CHP'li Doğan Tekel “Sümüklü FETÖ ile ilgili buradakilerin neler söylediğini biliyoruz. Onlara bakarsak partinizde grup başkanvekili yapacak kişi bulamazsınız” dedi.

AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş “Biz FETÖ'nün terör örgütü olduğunu öğrendiğimizde mücadele etmeye başladık. FETÖ şu an onların en büyük destekçisi. PKK'ya söz verdiğiniz gibi KHK'lılara da mı söz verdiniz?” dedi.

Gökkuş'a sert bir şekilde yanıt veren Balyalı “Biz kimseye söz vermedik. Kendilerinin devlete girmesine müsaade ettikleri kişiler 15 Temmuz darbesini yaptı. Cumhurbaşkanı'nın yaveri bile FETÖ'cü çıktı. Devletin her kurumundan binlerce kişi atıldı. Bize de diyorlar ki ‘FETÖ'ye söz mü verdiniz?' Hadi oradan” diye konuştu.

“ALIN SİZE İLTİSAK”

İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan da “Hayatında bir güvenlik makalesi bile okumamış insanı İçişleri Bakanı yaparsanız durum bu olur. Bakanın konuşmasının üzerinden 17 gün geçtikten sonra teftiş başladı. Terörle mücadele böyle mi olur? Tarım Bakanı'nın kardeşi FETÖ'den hapiste. Alın size iltisak alın size irtibat” diye tepki gösterdi.

KUYRUK TARTIŞMASI

Oturumda Halk Ekmek büfeleri önündeki kuyruklar tekrar tartışıldı. AKP'li Meclis Üyesi konuyla ilgili soru önergesi vererek Halk Ekmek'in dağıtımı beceremediğini, kasıtlı olarak kuyruk oluşturulduğunu savundu.

Balyalı, ‘kasıtlı kuyruk’ iddiasının absürt olduğunu dile getirerek “Kuyrukların nedeni piyasada ekmeğin 3 liraya satılması. Kasıt arayanlar, ekmeğin 3 liraya çıkmasına neden olan ekonomiyi yönetenlere baksınlar” dedi.

AKP'li Meclis Üyesi Muharrem Balık İstanbulkart almak isteyenlerin de uzun kuyruklar oluşturduğunu söyleyerek konuyla ilgili bir soru önergesi verdi ve “CHP demek kuyruk demektir” ifadesini kullandı.

Balyalı da “Kuyruk deyince aklıma seçim öncesinde kurulan tanzim satış noktaları önündeki kuyruklar geliyor. Benzine gelen zamlar nedeniyle geceleri benzin istasyonları önünde oluşan kuyruklar geliyor. AKP'nin ekonomi yönetiminin yarattığı kuyruklardan haberi yok ki; 40-50 yıl önceki kuyrukları gündeme getiriyor. AKP demek kuyruk demektir” çıkışında bulundu.

VİLLA TARTIŞMASI: HANGİ KRİTERLERE GÖRE SEÇİLDİ?

Mecliste, SÖZCÜ'nün gündeme getirdiği Florya'da İBB başkanı ve 12 AKP'li ilçe belediye başkanının yıllarca kullandığı 15 villanın, İstanbullunun kullanımına açılması da tartışma yarattı.

AKP'li meclis üyesi Hüseyin Coşkun, Sarıyer Rumelihisarı'nda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kullandığı konut ile ilgili soru önergesi verdi, İBB Başkanı'nın Florya'daki lojmanı beğenmeyerek planlarda eğitim tesisi olan alanda kalan koruma altındaki tescilli binayı izinsiz tadilat ile milyonlarca harcayarak köşke çevirdiğini savundu.

Balyalı da konuyla ilgili soru önergesi verdi. Balyalı, Florya'daki villaların hangi belediye başkanlarının hangi yıllarda kullandığını, ne kadar masraf yapıldığını, kaç kişinin burada çalıştığını, villalarda yaşayacak belediye başkanlarının hangi kriterlere göre seçildiğini sordu.

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