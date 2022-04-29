İBB Sözcüsü Ongun: Son 7 günde 7 bin 478 fatura ödendi

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Askıda Fatura kampanyasında son 7 günde 3 milyon 107 bin liralık, 7 bin 478 faturanın ödendiğini duyurdu. Ongun, "Türkiye’nin en hayırlı dayanışmasına katkı sunan herkese minnettarız. İyi ki varsınız" dedi.

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İBB’nin faturasını ödeyemeyen vatandaşlar için başlattığı Askıda Fatura kampanyasına destek sürüyor.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından kampanyanın son 7 günlük rakamını paylaştı.

“KATKI SUNAN HERKESE MİNNETTARIZ”

Ongun paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* Hayırseverler sadece son 7 günde 3 milyon 107 bin liralık 7.478 fatura ödeyerek Askıda Fatura kampanyasına destek oldu.

* Türkiye'nin en hayırlı dayanışmasına katkı sunan herkese minnettarız. İyi ki varsınız.

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