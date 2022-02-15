İBB’de ‘terörist personel’ iddiasına bakanlıktan yanıt: İsimleri veremeyiz

İBB Meclisi’nde, büyükşehirde 557 terör bağlantılı personelin işe alındığı iddiası tekrar gündeme geldi. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, bu konuyu İçişleri Bakanlığı’na sorduklarını ve kendilerine “kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında isimlerin verilemeyeceği” yönünde yanıt geldiğini açıkladı. Balyalı “Teröristi koruyan bir anlayış mı var diye kendi kendimize sormadık değil. Eğer belediyede bırakın 557’yi 1 tane bile terörle ilişkili kişi varsa yakasından tutup kapının önüne koymasını en başta biz biliriz” dedi.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Meclisi Şubat ayı oturumlarının ikinci birleşimi Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında toplandı. Oturumun başında gündeme geçilmeden önce soru önergeleri verildi. AKP'li Meclis Üyesi Fatih Aydoğan verdiği soru önergesi ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İBB'de terör bağlantılı 557 kişinin işe alındığı iddiasını tekrar gündeme getirdi, bu kişiler hakkında bir işlem yapılıp yapılmadığını sordu.

BAKANLIKTAN YANIT: İSİMLERİ VEREMEYİZ

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, “Bu konuların hepsini bakanlığa sorduk. Bakanlıktan yanıt geldi. Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında isimlerin verilemeyeceği ifade edildi. Teröristi koruyan bir anlayış mı var diye kendi kendimize sormadık değil. İBB'de terörist falan yok, terörist arayanlar başka yerlere baksınlar. İBB, 86 bin çalışanının İstanbul'a emek verdiği çok önemli bir kurumdur. Sürekli 86 bin çalışanımızı töhmet altında bırakan ve terörist yaftası yapıştırtan anlayışı reddediyoruz. Şu ana kadar ne İçişleri Bakanlığı'ndan ne valilikten sorularımıza yanıt alamadık. 557 kişi; şu örgüt üyesi, bu örgüt üyesi iddiası doğru değil. Bu konuda da bize bilgi, tebligat hiçbir şey yok” dedi.

“YAKASINDAN TUTUP ATARIZ”

İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin bu konuda İBB'de başlattığı teftiş süreci hakkında bilgi veren Balyalı “Kendilerine istedikleri şekilde istedikleri süre zarfında 2019'da bugüne kadar bütün işe giriş ve çıkış bilgileri eksiksiz ulaştırıldı. Sayın müfettişler konuyu inceliyorlar. Yaklaşık 1-1.5 aydır inceleme devam ediyor. Şu ana kadar bize müfettişlerden gelen bir bilgi de yok. Arkadaşlarımız bunu sulandırılmış bir siyasetin malzemesi olarak kullanacaklarına müfettişlerin teftiş sürecine saygılı olmaları gerekiyor. Bunu artık başka mecralara çekmenin anlamı yok. Müfettişlerimizin alacağı kararlara saygılıyız. Onların raporlarını da göreceğiz, değerlendireceğiz. Eğer belediyede bırakın 557'yi 1 tane bile terörle ilişkili kişi varsa yakasından tutup kapının önüne koymasını en başta biz biliriz” diye konuştu.

AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş “Soru önergesinde ‘bazı çalışanlar hakkında iddianame hazırlandı, İBB yönetimi bu kişilerle ilgili açığa alma, görevden el çektirme işlemi yaptı mı?' diye soruluyor. 86 bin çalışan töhmet altında bırakılmıyor” dedi.

“O KADAR BİLGİ GELMİYOR Kİ…”

Balyalı da şu yanıtı verdi:

“Belediyemize o kadar bilgi gelmiyor ki, terörle iltisaklı olduğu söylenen 3 gassalı devamsızlıktan işten çıkardık. Bunlarla ilgili soruşturma bilinmiyor. 3 gün üst üste işe gelmediği için çıkartıldılar. Bahsedilen diğer kişi de kendi isteği ile bu konunun tartışılmasından rahatsız olduğu haksızlığa uğradığı için işten çıktı. İBB'ye bu konuda gelen hiçbir bilgi yok. Sosyal medyada 8-9 isimden bahsedildi. Kendi adımdan örnek vereyim. Tarık Balyalı diye birini yazmışlar ama bu isimde bir çalışan yok. Ya da bu isimde 4 tane çalışan var. TC kimlik numaraları verilmediği için hangisi hangisi bilemiyoruz. Bu yüzden birçok çalışanımız suç duyurusunda bulundu. ‘Bu kişi ben değilim haksızlığa uğruyorum' diye şikayetçi oldular. İnsanları bu duruma sokan, töhmet altında bırakan bir süreç doğru değil.”

EL KONULAN YOLSUZLUK DOSYALARI TARTIŞILDI

Oturumda CHP grubu; daha önce gündeme gelen İçişleri Bakanlığı tarafından el konulan toplam 13 milyar liralık kamu zararı tespit edilen teftiş raporları arasında yer alan AKP'li ilçe belediyelerinden İBB tarafından satın alınan kullanılamaz durumdaki arazilerle ilgili soru önergesi verdi. Bu alımlarla İBB'de 350 milyon liralık kamu zararı oluştuğu hatırlatıldı.

“MÜFETTİŞLER BİRAN ÖNCE SÜRECİ SONUÇLANDIRSIN”

AKP Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, bunların haksız mesnetsiz iddialar olduğunu, iftira atıldığını savunarak belgelerin açıklanmasını istedi. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da bunların iftira olmadığını belirterek “İBB Teftiş Kurulu tarafından ortaya çıkarılmış, tam da savcılıklara suç duyurusu yapılacakken İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından el konulan dosyalar bunlar. Bilgileri, belgeleri vardır. İçişleri Bakanlığı müfettişlerinden bir ricamız, talebimiz var. El koydukları tutanakları ve raporları sonuçlandırıp yargıya intikal ettirirlerse çok mutlu olacağız. Bunlar gizli belge niteliğinde değildir. Eğer öyleyse kendileri Çalışma Bakanlığı'ndan İBB iştirak şirketlerindeki arkadaşların işe giriş çıkış bilgilerini nasıl aldılar? Gizli bilgi budur. Ve de yanlıştır. Kamuoyuna yanlış bilgi veriyorlar. Kendi ifadesi ile ‘iftiralar' Ak Parti grubu tarafından ortaya atılmaktadır. Müfettişlerden bu dosyaları bir an önce sonuçlandırmalarını bekliyoruz. Buradaki 13 milyarlık kamu zararı, İstanbul halkının parasıdır. Ve bizler İBB bütçesini yöneten insanlar olarak haksızlık hukuksuzluk varsa sonuna kadar hesabını sormak bizim görevimizdir. Burada bir hata eksik varsa da müfettişler ya da yargı tarafından ortaya çıkarılması, ismi geçen arkadaşlar açısından bir haktır” dedi.

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