İBB’deki burs tartışması sürüyor

İBB Teftiş Kurulu, kurumun AKP tarafından yönetildiği dönemde 34 kişiye 61 milyon 499 bin 893 TL burs verildiğini tespit etti. Usulsüz olarak verilen burslarla ilgili savcılığa başvuruldu.

Özlem GÜVEMLİ

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BB'nin AKP döneminde, aralarında AKP Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya, AKP İstanbul Kadın Kolları Başkanı Rabia Kalender İlhan ve eski AKP Milletvekili Ravza Kavakçı Kan'ın da bulunduğu isimlere kurumda çalışıyor gibi gösterilip verilen yurtdışı eğitim bursları ile ilgili tartışma sürüyor.

Eski AKP Milletvekili Ravza Kavakçı Kan konu ilk gündeme geldiğinde hakkındaki iddiaları yalanmış ve yaptığı açıklamada “2008 yılında İBB bünyesinde çalışan personele İBB yönetimi tarafından çalışanlardan uygun şartları taşıyanlara burslu olarak yurtdışında yüksek lisans ve doktora yapma imkânı verileceği duyurusu yapıldı. GRE, GMAT gibi imtihanlardan başarılı olanlar ile her bir üniversitenin diğer başvuru şartlarını taşıyanlar belirlendi. Nihayetinde, uygun adaylarla yapılan mülakatın ardından yurtdışı eğitimi için burs almaya hak kazanan 39 kişi arasında bulundum” açıklaması yapmıştı.

38 KİŞİ İNCELENDİ

İBB Teftiş Kurulu da bu açıklamadan yola çıkarak İBB şirketlerinin verdiği burslar ile yurtdışına eğitim için gönderilen diğer 38 kişiyi mercek altına aldı.

Yurtdışı Eğitim Sözleşmeleri'ne uygun hareket edilip edilmediği, yurtdışına eğitime gönderilmelerinin ve sonrasında yapılan iş ve işlemler ile mecburi hizmet şartlarına uyulup uyulmadığı, taraflara haksız ve yersiz bir ödemede bulunulup bulunulmadığı incelendi.

61.4 MİLYONLUK BURS ÖDEMESİ

Müfettişlerin incelemesi sonucu burs verilen 38 kişiden 2'sinin İGDAŞ, 6'sının Kültür AŞ, 3'ünün İSFALT AŞ, 6'sının İSBAK AŞ, 5'inin ULAŞIM AŞ, 5'inin İDO AŞ, 5'inin İSTAÇ AŞ, 5'inin KİPTAŞ ve 1 kişinin de BELBİM AŞ gelirleri ile bursiyer olarak yurt dışına gönderildiği tespit edildi.

İBB şirketlerine raporlar gönderilerek bilgi istendi. O dönem İBB şirketi olan İDO AŞ, 2011 yılında özelleştirildiği için bu şirket tarafından yurtdışına gönderilen 5 kişi hakkında inceleme yapılamadı.

Geri kalan İBB şirketlerinde yapılan inceleme sonucunda 34 bursiyere TCMB döviz alış kuruna göre toplam 61 milyon 499 bin 893 TL ödeme yapıldığı hesaplandı.

Teftiş Kurulu'nun raporu üzerine cumhuriyet başsavcılıklarını suç duyurusu yapıldı.

HANGİ ŞİRKET NE KADAR ÖDEDİ?

O dönem şirketlerin bursiyerlere yaptığı ödemelerin tablosu da şöyle:

İGDAŞ: 2 bursiyere 341 bin 743 dolar, 35 bin 417 TL

Metro İstanbul: 6 bursiyere 890 bin dolar, 277 bin 564 TL

Belbim A.Ş: 1 bursiyere 85 bin 849 dolar, 33 bin 388 TL

İsbak AŞ: 6 bursiyere 490 bin 261 dolar, 87 bin 945 euro, 335 bin 253 TL

Kiptaş A.Ş: 5 bursiyere 634 bin 945 dolar, 128 bin 247 euro, 69 bin 328 sterlin, 349 bin 568 TL

İsfalt A.Ş: 3 bursiyere 288 bin 387 dolar, 85 bin 277 TL

İstaç A.Ş: 5 bursiyere 755 bin 759 dolar, 186 bin 791 TL

Kültür A.Ş: 6 bursiyere 472 bin 722 dolar, 86 bin 913 euro, 108 bin 225 sterlin, 299 bin 393 TL

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