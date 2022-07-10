İBB’den vatandaşa 7 bin TL nakit yardımı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Esenyurt ilçesinde meydana gelen su baskınlarında mağdur olan vatandaşlara 7.000 TL nakit yardım yapılması kararı aldı.
10 Temmuz 2022 tarihinde İstanbul'da meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle Esenyurt ilçesinde meydana gelen su baskınlarında mağdur olan İstanbullulara, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sosyal Yardım Yönetmeliği çerçevesinde 7.000 TL nakit yardım yapılacak.
Söz konusu tutar, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yapılan tespit çalışmalarını ardından vatandaşlara ödenecek.