İBB’den vatandaşa ‘trafiğe çıkmayın’ uyarısı

İstanbul'daki kar yağışıyla hızla 20 cm'ye varan kar kalınlığına ulaşılabileceğini belirten İBB Sözcüsü Ongun, "Bu yüzden tüm İstanbulluları geçici hava açılmalarına aldırmamaları, araçla trafiğe çıkmamaları konusunda ciddiyetle uyarırız" dedi.

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İstanbul’da kar yağışı etkisini gösterirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) vatanadaşa ‘trafiğe çıkmayın’ uyarısı geldi. İBB Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı birden başlayıp çok kısa sürede 15/20 cm kalınlığa ulaşabilecek şekilde yeri tutma özelliğine sahip. Bu yüzden tüm İstanbulluları geçici hava açılmalarına aldırmamaları, araçla trafiğe çıkmamaları konusunda ciddiyetle uyarırız” dedi.

İMAMOĞLU DA UYARMIŞTI

Bu konuda sık sık uyarılarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da İstanbul’da en yoğun kar yağışının cumartesi günü beklendiğini duyurarak, “Cumartesi için ekstra bir program düşünüyorsanız lütfen yapmayın. Evinizde kalın. Araç kullanmayın, toplu taşıma kullanın” uyarılarında bulunmuştu.

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