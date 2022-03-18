İBB’ye bir engel daha!

İBB’nin Bahçelievler’e yapmak istediği Sağlık Hıfzıssıhha Müdürlüğü ve Tıp Merkezi’ne çoğunluktaki AKP-MHP grubu karşı çıktı.

Özlem GÜVEMLİ

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Bahçelievler Kartaltepe Mahallesi'nde kendisine ait 2 bin 500 metrekarelik parsele, “Sağlık Hıfzıssıhha Müdürlüğü ve Tıp Merkezi” yapmak üzere plan değişikliği teklifi hazırlayarak İBB Meclisi'ne iletti.

Teklif, meclisin mart ayı oturumlarında gündeme alındı. Teklifte, mevcut imar planında “katlı otopark” fonksiyonuna sahip arazinin, İBB'ye bağlı Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü'nün ihtiyacını karşılamak üzere “Belediye Hizmet Alanı ve Zeminaltı Katlı Otopark” alanına alınması önerildi. Yükseklik 4 kat olarak planlandı.

OTOPARK İHTİYACI KENDİ PARSELİNDE KARŞILANACAK

Plan notlarında, “belediye hizmet alanı” içerisinde İBB Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü'ne bağlı hizmet birimlerinin yer alabileceği belirtildi.

İBB Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü'ne bağlı hizmet birimlerinin otopark ihtiyacının da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Otopark Yönetmeliğinde belirlenen miktar doğrultusunda kendi parselinde karşılanacağı ve “Bahçelievler Dizer Sokak Zemin altı Otopark Projesi” kapsamındaki araç kapasitesi kadar bölgeye hizmet edecek otopark alanının zemin altında ayrılacağı kaydedildi.

Plan değişikliği ile ilgili görüşü sorulan Bahçelievler Belediye Başkanlığı, yeterli otopark alanının sağlanması koşulu ile “şartlı olumlu” görüş iletti.

Genel değerlendirme yapan İBB Planlama Müdürlüğü de plan değişikliği teklifinin, tıp merkezi ihtiyacının karşılanması amacıyla kamu yararı bağlamında ele alınması gerektiğini belirtti.

“KATLI OTOPARK OLARAK KALSIN”

AKP-MHP grubunun çoğunlukta olduğu ilgili komisyonların ortak raporunda bölgesel ulaşım sistemi açısından bölgenin otopark ihtiyacının karşılanması gerektiğinden mevcut plandaki “katlı otopark alanı” fonksiyonun korunmasını uygun buldu.

Parselin tıp merkezi yapılmak üzere fonksiyonunun değiştirilmesine karşı çıktı. Plan değişikliğini uygun bulmayan komisyon raporu, çoğunluktaki AKP-MHP grubunun “evet”, CHP-İYİ Parti grubunun “hayır” oyları ile kabul edildi.

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