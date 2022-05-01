İçişleri 1 Mayıs’a katılan kişi sayısını açıkladı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yurt genelinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bayram havasında geçti; 78 ilde 139 bin kişinin katıldığı 198 etkinlik gerçekleşti" denildi.

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İçişleri Bakanlığından, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ne ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

*1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sendikalar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları tarafından 78 ilimizde 139 bin kişinin katılımıyla 198 etkinlik gerçekleştirildi.

*Etkinlikler, genel anlamda alınan üst düzey güvenlik tedbirleri sayesinde huzur ve güven ortamı içinde günün anlam ve önemine uygun bir şekilde gerçekleşmiş olup, kanuna aykırı eylem yapmak isteyenler hakkında ise yasal işlem başlatılmıştır.

*Bu vesileyle bir kez daha ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine, alın terleriyle ve emekleriyle katkı sağlayan tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyoruz.

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