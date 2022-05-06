İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı’dan ‘göçmen’ açıklaması

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Sözcüsü İsmail Çataklı yaptığı açıklamada, "Son aylarda resmi rakamları itibarsızlaştırmaya dönük bir kampanya ile karşı karşıyayız. Binlerce kişinin çalıştığı, pek çok dijital alt yapının, veri kayıt sistemlerinin olduğu kurumların paylaştığı resmi verilerin yerine, hiçbir bilimsel temeli olmayan, tamamen uydurma, hesabı kitabı olmayan, sosyal medyada gelişi güzel telaffuz edilen maksatlı sayılara itibar etmemiz isteniyor" ifadelerini kullandı.

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İçişleri Bakan Yardımcısı ve Sözcüsü İsmail Çataklı, ” Bu işlerin sahada fiilen nasıl yürüdüğünü bilmeyen insanların, FETÖ ve PKK menşeli sosyal medya hesapların desteğiyle yaptıkları, kirli bir propaganda ve algı oyunundan başka birşey değildir. Bunları özellikle bot hesaplarla gerçekleştiriyorlar. 30-40 tane hesap, bazen tek kişi tarafından yönetiliyor. Bot hesapların örgütsel dağılımına baktığımızda da yüzde 31inin FETÖ yanlısı, yüzde 12sinin de PKK/KCK yanlısı olduğunu görüyoruz” dedi.

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