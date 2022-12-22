İçişleri Bakanlığı İBB raporunu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim etti
İçişleri Bakanlığı'nın İBB'de işe alınan personelin, işe girişine yönelik hazırladığı rapor Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildiği açıklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği tarafından İBB ile bağlı kuruluş ve iştiraklerinde işe alınan personelin, işe girişine yönelik hazırlanan tevdi raporu, Cumhuriyet Başsavcılığımızın memur ve özel soruşturma bürosuna teslim edilmiştir” denildi.
AYRINTILAR GELİYOR…