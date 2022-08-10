Abone Ol

İçişleri Bakanlığı’ndan Kılıçdaroğlu’na YSK çağrısı

İçişleri Bakanlığı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'YSK'da olmayan bilgiler bizde var' sözleri hakkında açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu'nun elindeki bilgileri nasıl temin ettiğini açıklaması gerektiğini vurgulayan bakanlık, aksi takdirde suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

Yayınlanma: 20:02 - 10 Ağustos 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
İçişleri Bakanlığı’ndan Kılıçdaroğlu’na YSK çağrısı

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu ile ilgili sözlerine değinilen açıklamada, “CHP Genel Başkanı Sn. Kılıçdaroğlu'nun; YSK'da olmayan ancak kendilerinde bulunduğunu iddia ettiği bilgileri nasıl temin ettiğini açıklaması gerekmektedir. Aksi takdirde, kişisel verilerin mevzuata aykırı temin edilmesinden ötürü Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Resim Bizdeki seçmen bilgileri, YSK'nın elinde yok her seçmeni biliyoruz İlginizi Çekebilir Bizdeki seçmen bilgileri, YSK'nın elinde yok her seçmeni biliyoruz Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu ve Gültekin Uysal'a ziyaret İlginizi Çekebilir Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu ve Gültekin Uysal'a ziyaret

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
CHP İçişleri Bakanlığı Kemal Kılıçdaroğlu seçim sosyal medya