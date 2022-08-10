İçişleri Bakanlığı’ndan Kılıçdaroğlu’na YSK çağrısı
İçişleri Bakanlığı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'YSK'da olmayan bilgiler bizde var' sözleri hakkında açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu'nun elindeki bilgileri nasıl temin ettiğini açıklaması gerektiğini vurgulayan bakanlık, aksi takdirde suç duyurusunda bulunacağını belirtti.
İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu ile ilgili sözlerine değinilen açıklamada, “CHP Genel Başkanı Sn. Kılıçdaroğlu'nun; YSK'da olmayan ancak kendilerinde bulunduğunu iddia ettiği bilgileri nasıl temin ettiğini açıklaması gerekmektedir. Aksi takdirde, kişisel verilerin mevzuata aykırı temin edilmesinden ötürü Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulacaktır” ifadeleri kullanıldı.