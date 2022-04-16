İçişleri, belediyelerin ‘kadın konukevi’ açıp açmadıklarını takip edecek

İçişleri Bakanlığı'nca belediyelerin yeni kadın konukevi açıp açmadıklarının valiliklerce takip edilerek, bakanlığa bildirileceği duyuruldu.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; valiler, belediyelerin yeni kadın konukevi açıp açmadığını takip edecek ve açılan konukevleri İller İdaresi Genel Müdürlüğü’ne bildirilecek. Genel Müdürlük de yeni kadın konukevlerini hizmete alan belediyeleri 3 ayda bir internet sitesinden yayımlayarak kamuoyuna duyuracak.

Valiliklere 1 Nisan’da gönderdiği ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Faaliyet Planı Genelgesi’ ile kadın konukevlerinin sayısı artırılmasını isteyen İçişleri Bakanlığı, 5393 sayılı ‘Belediye Kanunu’ndaki hüküm gereğince büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100 binin üzerindeki belediyelerin kadın konukevi açmak zorunda olduğunu vurgulamıştı. Ayrıca bakanlık genelgesinde, bu konuda gerekli takibin yapılarak ilgili belediyelerce en az 10 yeni kadın konukevi/sığınmaevi açılmasının sağlanması talep edilmişti.

‘Belediye Kanunu’nun 14’üncü maddesinde ‘Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100 binin üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler’ hükmü yer alıyor. (DHA)

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