İçişleri: Dağdaki PKK’lı sayısı 150’nin altına düştü

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, dağdaki PKK'lı terörist sayısının 150'ye düştüğünü açıkladı.

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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, aylık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Çataklı’nın açıklamalarından satır başları şöyle:

– 2021 yılında; kırsalda 504’ü büyük ve orta çaplı toplam 124 bin 159, şehirlerde ise tüm terör örgütlerine yönelik 19 bin 162 olmak üzere toplam 143 bin 321 operasyon yapılmıştır. Yılın tamamında tüm örgütlerden 1.140 terörist; etkisiz hale getirilmiştir.

– Bu yıl etkisiz hale getirilen teröristlerden toplam 84’ü, sözde üst düzey terörist olup, bunların 11’i kırmızı, 2’si mavi, 5i yeşil, 24’ü turuncu, 35’i de gri listedeki teröristlerdir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 809’u PKK/KCK, 320’si DEAŞ/HTŞ, 11’i de sol terör örgütü mensubudur.

– Bu yıl 200 terör örgütü elemanı ikna edilerek dağdan indirilmiş ve teslim olmuştur. Katılım sayısı ise 51 kişi olarak gerçekleşmiştir. Yani örgüte katılımın 4 katının ikna ederek dağdan indirdik. Yıl sonu itibariyle örgütün yurt içi terörist sayısı 156’nın altına inmiştir.