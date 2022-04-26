İftar saati İstanbul, Ankara, İzmir… İl il iftar vakti ve Ramazan imsakiyesi 2022

İbadetlerle geçen Ramazan ayının son günleri yaşanırken vatandaşlar iftar saati için araştırmalarına hız verdi. İl il farklılık gösteren iftar vakti Diyanet’in yayınladığı imsakiye takviminde yer alıyor. İstanbul iftar saati 20:02, Ankara iftar vakti 19:44, İzmir iftar saati 20:05'de olacak. 2021 Ramazan imsakiyesi ve iftar saatleri haberimizde yer alıyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti ve il il iftar saatleri...

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Duaların geri çevrilmediği, sofralardaki bereketin her zamankinden fazla olduğuna inanılan Ramazan ayında iftar saatleri en çok merak edilen konuların başında geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınlanan imsakiye takviminde tüm iller için iftar vakitleri yer alıyor.

İL İL İFTAR SAATİ

Yukarıdaki linkten il il iftar ve sahur vakitlerini görebilirsiniz. İller listesinden yaşadığınız ili seçerek, kendi ilinizin iftar saatini kontrol edebilirsiniz.

İSTANBUL İFTAR SAATİ

İstanbul’da iftar saat 20:02'de açılacak.

ANKARA’DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Ankara’da bugün iftar saat 19:44’de açılacak.

İZMİR İFTAR VAKTİ

İzmir’de iftar vakti saat 20:05 olarak belirlendi.

ORUÇ İÇİN NASIL NİYET EDİLİR?

Oruç için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.