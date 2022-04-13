İftar saati İstanbul, Ankara, İzmir kaçta? İftar vakti il il yayınlandı (Ramazan imsakiyesi 2022)

İslam dünyası her sene mübarek Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiriyor. İftar saati yaklaştıkça vatandaşlar yaşadığı il için "iftar vakti kaçta" aramalarına hız veriyor. İftar saati İstanbul'da 19:48, Ankara iftar vakti 19:31, İzmir iftar saati 19:52'de olacak. Haberimizden iftar dualarını ve yaşadığınız şehirdeki iftar saatini öğrenebilirsiniz.

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İslam aleminin beklediği Ramazan ayı başladı. Sofralardaki bereketin her zamankinden fazla olduğu Ramazan ayında oruç tutan vatandaşlarımız imsak, sahur ve iftar ne zaman saat kaçta sorularının yanıtını merak ediyor.

İL İL İFTAR SAATLERİ

Yukarıdaki linkten il il iftar ve sahur vakitlerini görebilirsiniz. İller listesinden yaşadığınız ili seçerek, kendi ilinizin iftar saatini kontrol edebilirsiniz.

İFTARA NE KADAR KALDI?

İSTANBUL İFTAR SAATİ

İstanbul’da Ramazan ayının ilk iftarı 19:48’da açılacak.

ANKARA’DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Ankara’da bugün iftar saat 19:31’de açılacak.

İZMİR İFTAR VAKTİ

İzmir’de iftar vakti saat 19:52 olarak belirlendi.

İFTARDA EDİLEBİLECEK DUALAR

“Allahım! Senin rızanı kazanmak için oruç tuttum, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Sana inanıp güvendim. Ey lutuf ve ikramı geniş olan Rabbim! Beni bağışla.”

“Allahumme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu veala rizkuke eftertu”

(Allah'ım senin rızân için oruç tuttum. Sana inandım. Sana güvendim.Senin rızkınla orucumu açıyorum)

Hazreti Muhammed Ramazan ayında orucunu açarken hep bu duayı okurdu. Peygamberimizin okuduğu iftar duası şöyle;

“Allahümme leke sumtü ve alâ rızkıke eftartü.”

Manası: Ey Allah’ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.

Peygamberimiz orucunu açtıktan sonra ise şöyle derdi;

“Susuzluk gitti, damarlar ıslandı, inşaallah Teâlâ sevap kesinleşti.”

İslam âlimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi:

“Allah’ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla.”

RAMAZAN AYI DOLUP TAŞAN BAZI CAMİLERİMİZ

SULTAN AHMET CAMİİ

İZMİR HİSAR CAMİİ

ANKARA KOCATEPE CAMİİ