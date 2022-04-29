İftar saati İstanbul, Ankara, İzmir’de kaçta? Bugün iftar saat kaçta? İl il iftar vakti…

Ramazan ayı bereketi ile artık sofralarımıza son konuk olmalarını gerçekleştiriyor. Günlerin geçmesi ile artık oruç tutulmaya alışıldı ancak ne zaman açılacak, iftar vakti ne zaman sorularının cevabı hala merak ediliyor. İstanbul iftar saati 20:03, Ankara iftar vakti 19:45, İzmir iftar saati 20:07'de olacak. İşte İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti ve tüm illerin iftar saatleri ile Diyanet Ramazan İmsakiyesi 2022...

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Ramazan ayının başladığı günden bu yana en çok merak edilen konular arasında iftar vakitleri yer alıyor. Oruç ibadetini yerine getirenlerin cevabını aradığı 2022 Ramazan imsakiyesini ve iftar saatlerini haberimizde derledik. Her ilde iftar saatleri değişkenlik gösteriyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti ve il il iftar saatleri…

İL İL İFTAR SAATİ

Yukarıdaki linkten il il iftar ve sahur vakitlerini görebilirsiniz. İller listesinden yaşadığınız ili seçerek, kendi ilinizin iftar saatini kontrol edebilirsiniz.

İSTANBUL İFTAR SAATİ

İstanbul’da iftar saat 20:05'de açılacak.

ANKARA’DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Ankara’da bugün iftar saat 19:47’de açılacak.

İZMİR İFTAR VAKTİ

İzmir’de iftar vakti saat 20:07 olarak belirlendi.

İFTARDA EDİLEBİLECEK DUALAR

“Allahım! Senin rızanı kazanmak için oruç tuttum, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Sana inanıp güvendim. Ey lutuf ve ikramı geniş olan Rabbim! Beni bağışla.”

“Allahumme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu veala rizkuke eftertu”

(Allah’ım senin rızân için oruç tuttum. Sana inandım. Sana güvendim.Senin rızkınla orucumu açıyorum)

Hazreti Muhammed Ramazan ayında orucunu açarken hep bu duayı okurdu. Peygamberimizin okuduğu iftar duası şöyle;

“Allahümme leke sumtü ve alâ rızkıke eftartü.”

Manası: Ey Allah'ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.

Peygamberimiz orucunu açtıktan sonra ise şöyle derdi;

“Susuzluk gitti, damarlar ıslandı, inşaallah Teâlâ sevap kesinleşti.”

İslam âlimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi:

“Allah'ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla.”