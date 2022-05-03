İhaleye katılacak müteahhit bulamıyoruz

Ekonomideki krizin belediyeleri zorladığını kaydeden ABB Başkanı Mansur Yavaş “Öyle bir zamandayız ki ihalelere ya katılım olmuyor ya da çok kısıtlı oluyor” dedi. Müteahhitlerin artık işin sonunu kestiremediğini söyleyen Yavaş, “Projenin kaça mal olacağını öngöremiyorlar. 6-7 kavşak çalışmasında zarardalar” yorumunu yaptı.

Saygı ÖZTÜRK

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş basına pek konuşmaz. Siyasi polemiklerin içine çekilmek istenmesine rağmen bunlara cevap vermez. Yani işiyle-gücüyle ilgilenir. Halkın içinde olduğu için sorunları da biliyor. O yüzden halka dokunuşları toplumda büyük ilgi görüyor. Bayram öncesi Mansur Yavaş'la buluştuk. Röportajın dünkü bölümünde iktidar ile ilişkileri konuştuk. Bugün ise belediyenin icraatını… Ekonominin içinde bulunduğu şartların, belediyeyi zorladığını kaydeden Başkan Mansur Yavaş, şunları söyledi:

■ Zor bir kış geçirdik. Gerek kar kürümesinden, gerek tuzlamadan dolayı yollarımız çok hasar gördü. Bir an evvel bunları iyileştirmek için uğraşıyoruz. Asfalt serim programımızı da yaptık, hızlı bir şekilde çalışmaya başlıyoruz. Ancak iğneden ipliğe gelen zamlar dolayısıyla artık zorlanıyoruz. Ek bütçe yapmak zorunda kalacağız. Örneğin; Ankara Sular İdaresi'nin (ASKİ) su basmak için geçen yıl enerjiye ödediği para 550 milyon lira civarındaydı. 31 Mart 2022 itibariyle gelen zamla bu rakam aynı sarfiyat miktarıyla 1 milyar 420 milyon lira oldu.

MALİYETLER 3 KAT ARTTI

■ Polatlı ilçemize gidecek suyu 550 milyon liraya ihale yapmıştık Şu anda maliyeti 1 milyar 400 milyon lirayı buldu. Saç fiyatlarının artması, maliyetin artması rakamı buralara getirdi. Dolayısıyla yapacağımız işlerin maliyetleri 3 misli arttı. Ama buna rağmen eldeki imkanlarımızla birçok projeyi gerçekleştirmeye çalışıyoruz.

■ Öyle bir zamana geldik ki yaptığımız ihalelere ya katılım olmuyor ya da çok kısıtlı olmaya başladı. Müteahhitler işin sonunu, işin sonunda kaça mal olacağını kestiremiyorlar. Mevcut yaptığımız 6-7 kavşak çalışmasında müteahhitlerin hepsi zararda. Kış şartları ve maliyetin arması nedeniyle işin yapımı gecikiyor. Müteahhitler de fiyat artışı kararnamesi gelir mi diye bekliyorlar.

TRT KAVŞAĞI UZADI

■ En son vatandaşı biraz TRT kavşağının yapımında üzdük. Çünkü iş uzadı. Onunda sebebi alttan büyük bir boru deplase ediliyor. Mecburen yatay sondajla yapılıyor. Yerin altından boru itmek suretiyle yolun karşısına geçirildiği için iş biraz uzadı. Müteahhitler bayramda da çalışacaklar. İlk başladığımızda üstten geçmesini istemediler. Alttan geçmesi işleminde de gece çalışılmasına mahalleli gürültü oluyor diye izin vermedi. Gündüz de trafik 4 saat izin verdi bize. Ankaralılara bu gerekçelerle biraz sıkıntı verdi.

Yardıma muhtaç bir nesil ortaya çıkardılar

Büyükşehir Belediyesi, artık koli dönemini kapatmış. Yardımlar doğrudan karta yükleniyor. “Bizim yardımlarımız çok farklı. Gösteriş olsun diye değil” diyen Mansur Yavaş, şöyle devam ediyor: “Yoksulluk, kuşaktan kuşağa devrediyor artık. ‘Sosyal belediyecilik' adı altında vatandaşa sadece paket vererek idare etmeleri sağlandı. Yardıma muhtaç bir nesil ortaya çıkardılar. Oysa yoksulluk kader değildir. Bunun da en önemli yolunun hanedeki çocukların iyi yetişmesi olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple okulları uzak olan 16 bin öğrencinin servis ücretini, kırtasiye masraflarını ödüyoruz, etlerine kadar her şeyleriyle ilgileniyoruz okusunlar diye.”

Eczanelerdeki veresiye defterleri kapatıldı

Bir mahalle gezisinde, elinde ilaç torbası bulunan vatandaşın “İlaç katkı payını ödeyemediğim için eczaneye borç yazdırdım” sözleri üzerine Mansur Yavaş, harekete geçti. Yavaş, “Bazı eczacıların katkı payını kendi cebinden ödediklerini bazılarının da veresiye yazdıklarını öğrendik. Ankara Eczacılar Odası ile görüşerek bunların tespitini yaptırdık. Katkı payı borcu olan aşağı yukarı 2500 kişinin yaklaşık 500 bin liralık borcunun, bir hayırsever tarafından ödenmesini sağladık” dedi.

Betona, plastiğe değil insana öncelik verdik

Yavaş, belediyecilik alanında birçok ‘ilk'e imza attı. Belediyecilik anlayışını özetlerken “Bu kadar mağdur insan varken kalkıp belediyeciliği betonla, plastikle ölçmenin hiçbir mantığı yok” dedi.

Belediyecilik anlayışını özetlerken “Ankara'da bu kadar mağdur insan varken kalkıp belediyeciliği betonla, plastikle ölçmenin hiçbir mantığı yoktu” diyen Mansur Yavaş, belediyecilik alanında birçok ‘ilk'e imza attı. Belediyenin faaliyet raporunda Yavaş'ın ‘ilk'leri şöyle yer aldı:

■ Türkiye'de ilk kez dizelden dönüştürülmüş elektrikli otobüs üretildi.

■ İlk bisiklet yolu ve master planı yapıldı.

■ 2013'ten beri ilk kez yeni otobüs alımı yapıldı.

■ İlk kez 4 adet gündüz bakımevi açıldı.

■ Metro otobüslerde ilk kez bisiklet taşıma hizmeti vermeye başlandı.

■ Kadınlara ilk kez saat 19.00'dan sonra otobüsten istenilen yerde inme imkanı sağlandı.

■ Evlenecek çiftlere ilk kez ücretsiz SMA testi hizmeti verildi.

■ Ücretsiz çekici hizmeti verildi.

■ 15 yıl sonra kentsel dönüşümde 4.500 konut için temel atıldı.

■ Sosyal yardım alan ailelerin çocuklarının YKS ve LGS ücretleri ile okul servis ücretleri karşılandı.

■ Sıfır komisyon desteği ile Lezzet Ankara uygulaması başlatıldı.

■ Akıllı taksi uygulaması başladı.

■ İş yerine ve apartmanlara ücretsiz dezenfeksiyon hizmeti verildi.

■ Atık çimden gübre üretildi ve çiftçilere dağıtıldı.

■ Öğrencilere ücretsiz mobil internet desteği sağlandı.

■ Mahalle ve meydanlarda wi-fi hizmeti başladı.

■ Türkiye'de ilk kez vatandaşa doğalgaz yardımı yapıldı.

■ Belediye ölçekli en büyük tarım kampüsü kuruldu.

■ Öğrenci evlerine yüzde 50 indirimli su verildi.

Belediye çiftçilere yardım etti, birçok kişi tarıma geri döndü

Ankara’da birçok alanda atılım yapıldığını söyleyen Yavaş, “Bu yıl bizim için atılım yılı olacak” dedi. Yavaş, şu örnekleri verdi:

■ 10-11 milyon metrekare yeşil alanı Ankara'ya kazandıracağız. Bunlardan 4 bin dönümü Karaköy mevkiinde. Gölbaşı'nda 3 bin dönüm, ayrıca Atatürk Orman Çiftliği'nin Hayvanat bahçesi kısmının peyzaj bölümü ve hayvanat bahçesi çalışmalarına başlıyoruz. Batıkent'te 500 dönüm gibi çeşitli parklarla beraber 10 milyon metrekarenin üzerinde yeşil alanı Ankara'ya kazandırmış olacağız.

■ Çiftçilere bayram öncesi yapacağımızı duyurduğumuz yardımların hepsini gerçekleştirdik. Buğday tohumu vermiştik şimdi nohut tohumu dağıttık. Sıvı gübre veriyoruz. Bu çok olumlu karşılandı ve belki hiç ekmeyecek insanlar üretime geri döndüler.

En önemli işlerden biri metro

Mansur Yavaş, “En önemli işlerimizden birisi Metro projemiz” diyor ve o projenin de hemen hemen bittiğini, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na onay için sundukların anlatıyor. Yavaş, “Bakanlık onayladıktan sonra ‘Yatırım programına' alınacak. Daha sonra temin ettiğimiz kredinin kullanılması için başvuracağız. Temin ettiğimiz 350 milyon Euro ön anlaşmasını yaptık. Ayrıca bu dönemde Keçiören-Ovacık bağlantısı, Koru-Yaşamkent uzatması ve Dikmen metrosunun projelerini ihaleye çıkıyoruz. Bunların hiç birisinin projesi yoktu” diyor.

Elektriği kesilen 208 ailenin borcu ödendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, elektriğe yapılan astronomik zamlar nedeniyle borcunu ödeyemediği için elektriği kesilen 208 aileye destek çıktı. Yavaş, “Biz sosyal yardım alan herkese mesaj çektik. Borcundan dolayı elektriği kesilenlerden 208 ailenin 129 bin lira borcu ödendi. Halkın içinde olursanız, neler çektiklerini de öğrenirsiniz” dedi.

Şu anda evimde çocuklarım ısınıyor

Bu kış Ankara'da çok zorlu geçti. Ankara Büyükşehir Belediyesi, doğalgaza yapılan zam nedeniyle sosyal yardım alan ailelere doğal gaz desteği verdi. Desteğin ardından gelen teşekkür mesajlarından biri Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı çok duygulandırdı. O mesajda şunlar yazılıydı: “Başkanım biz şimdiye kadar 20-30 TL cebimizde ne kadar para varsa o kadar gaz alabiliyorduk. Bir kere 200 TL'lik gaz alabildim. Ama siz 500 TL gaz parası yatırdınız. Benim şu an evimde çocuklar ısınıyor.”