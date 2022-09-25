İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi’ne öğretim üyesi alınacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Kurum kadromuza 2547 sayılı Kanunun 26. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan “ Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin Profesör Kadrosuna Atanma koşullarını düzenleyen 12.,13.,14. ve 15. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İHSAN Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı'naÖğretim Üyesi alımımızla ilgili hazırlanmış olan ilanın tarafınızca gazetede yayınlanması konusunu arz ederiz.

Üniversiteye katkılarını kapsayan 6 takım dosyayı, bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir.

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