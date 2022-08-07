İki kardeşten 20 milyonluk vurgun

KAyseri'de, ev hayvanlarının mama ve ilaçları üzerine kurdukları şirkette kar payı verecekleri iddiasıyla sermayelerine ortak ettikleri 50 kişiyi yaklaşık 20 milyon TL dolandıran 2 kardeş, gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ev hayvanlarının mama ve ilaçları üzerine şirket kuran M.A. ve V.A. kardeşlerin kâr vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla çalışma başlattı.

YÜZDE 20 İLE 40 ARALIĞINDA KÂR VAADİ

Bu kapsamda dolandırıldıklarını öne süren 32 kişinin başvurusuyla, 2 kardeş takibe alındı. Yapılan incelemelerde 2 kardeşin, kurdukları şirkette ürünlerini satanlara yüzde 20 ile 40 aralığında kâr payı vereceklerini ileri sürerek, sermayelerine ortak ettikleri tespit edildi.

Dolandırıcılık yaptıkları belirlenen M.A. ve V.A. evlerine düzenlenen baskınla yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramada, çok sayıda senet, sözleşme, doküman ve dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Yapılan incelemelerde alınan ifadelere göre toplamda 50 kişinin 20 milyon TL dolandırıldığı belirlendi. (DHA)

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