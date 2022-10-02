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İki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Konya'nın Yunak ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu, 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 12:04 - 02 Ekim 2022 Güncellenme:
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Ankara’dan Yunak istikametine giden A.B. idaresindeki otomobil, Yunak-Ankara kara yolunun 6. kilometresinde karşı yönden gelen Ş.M.K’nin kullandığı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada Ş.M.K, B.K, R.H. ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan A.B, Z.H. ve N.K.B. ambulanslarla çevre il ve ilçedeki hastanelere kaldırıldı. (AA)

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