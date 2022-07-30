İki üniversite mezunu: “Beni işten çıkarıp, Valilikteki çaycının kardeşini tuttular”

Şanlıurfa’daki temaslarını sürdüren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a şikayette bulunan iki üniversite mezunu bir genç, “Göç İdaresinde Suriyelilerin pisliklerini temizleyen bir temizlik görevlisi iken, arkadaşımı ağabeyi valilikte çaycı diye tutup, benim çıkışımı verdiler” diye yakındı.

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Özdağ, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederken yayına gelen orta yaşlarda bir vatandaş, Şanlıurfa Valiliği'ni şikâyet etti. İki üniversite bitirip, Şanlıurfa Göç İdaresi'nde temizlik görevlisi olarak çalıştığını belirten vatandaş Özdağ'a şöyle yakındı:

“Tarih öğretmeniyim. Atamam olmadığı için İl Göç İdaresi'nde temizlikçi olarak çalışıyordum. Çıkış verildi. Yanımda çalışan arkadaşın ağabeyi valilikte çaycı diye onun çıkışını durdurdular, benim çıkışımı verdiler. Ben müdür beye dedim ki ‘Müdür Bey bu ne? Ben iki üniversite mezunuyum. 2 yıldır çalışıyorum ve üç yıllık sözleşmem var. Neymiş efendim benim ağabeyim valilikte çaycıymış. Valilikte çaycıysa ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil miyim? Benim üç yıllık da sözleşmem var. Müdür Bey bana diyor ki, ‘Buna gücüm yetmedi. Bunun ağabeyi valilikte çaycı' diyor.”

SURİYELİLERİN PİSLİĞİNİ TEMİZLİYORDUM

Konuşmasının devamında, konuyla ilgili çalmadık kapı bırakmadığını da kaydeden vatandaş, yakınmalarını şöyle sürdürdü:

“Suriyelilerin pisliğini temizliyordum Göç İdaresi'nde. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza iletmenizi istiyorum. Ben partili martili de değilim. Şanlıurfa Valiliği halkına eziyet etmekte ve ben buradan Şanlıurfa Valiliği'ni Sayın Cumhurbaşkanımıza başkanımız vasıtasıyla şikâyet ediyorum. Ben şimdi ne yapayım? Cumhurbaşkanımıza mektup yazdım gönderdim. Meclis Başkanımız Mustafa Şentop‘a yazdım gönderdim. Defalarca CİMER'den yazdım gönderdim. Benim çocuğum kapıda bekliyor. Bizi içeri almıyorlar. Neymiş? Valilik çaycısını korumak adına. Bu adam kimin adamıdır? Biz bu ülkede vatandaş değilmiyiz?”

Gencin sorunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletilmesi isteği üzerine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Bak Recep Tayyip Erdoğan, enişten bunları sana söylemiyor. Eniştenin sana söylemediklerini ben sana söyleyeyim ve vatandaş olarak böyle söylüyor. Hepsini geri yollayacağız inşallah” dedi.

HEPSİNİN CEBİNDE BIÇAK VAR

Özdağ aralarında muhtarların da olduğu bir grupla sohbeti sırasında ise güvenlik ve kayıt dışı Suriyelilerin yarattığı sıkıntılara ilişkin yakınmalarla karşılaştı. Mahalle Muhtarı Şükrü Kılıç, Ümit Özdağ'a, şunları söyledi:

“Urfa'da bir milyondan fazla Suriyeli var. 12-25 yaş arasındaki gençlerin hepsinin cebinde bıçak var. WhatsApp grupları kurmuşlar en küçük bir olayda bir bakıyorsunuz beş dakikada onlarca kişi toplanmış. Milletvekilimiz Mehmet Ali Cevheri televizyona çıkıp Suriyelileri övüyor. Sayın milletvekili bizim çektiğimiz sıkıntıları sen çekiyor musun? Biz bayrağımızı, vatanımızı seviyoruz. Sonuna kadar da mücadele edeceğiz.”

SOYLU GEÇMİŞ OLSUN DEDİ Mİ?

Özdağ'ın vatandaşlarla sohbeti sırasında bir süre önce geçtiğimiz aylarda bir Türk genç kızını taciz ettikleri ileri sürülen Suriyelilere engellemeye çalıştığı için 7 yerinden bıçaklandığı belirtilen bir genç sohbete dahil oldu. Özdağ da bu genci yanına çağırarak, “Süleyman Soylu bu gence geçmiş olsun dedi mi? Bir Suriyelinin burnu kanadığında yetişiyor. Bizi destekleyin bunların hepsini bir yılda ülkelerine gönderelim” dedi.

ÇAMLI İLE ŞEYTAN ATIŞMASI

Bu arada ‘Yeliz' lakaplı AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Ümit Özdağ'ın Twitter hesabında bir Suriyeli esnaf ile olan diyaloğun altına Özdağ'ı ‘Şeytana' benzeten bir yorum yaptı. Çamlı‘nın ‘O'nu topraktan beni ateşten yarattın. Ben daha üstünüm diyen Şeytanın mücessem (Cisim) hali sokaklarımızda cirit atıyor” yorumuna Özdağ şu yanıtı verdi:

“Yeliz, ben Türk'üm. Sen Türk'e şeytan gözü ile bakan bir zihniyetin birisin. Biz, Suriyelileri Suriye'de seviyoruz. Vatanlarını kaybetmesinler. Suriye bölünmesin istiyoruz.”

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