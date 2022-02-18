İkinci Dipsiz Göl vakası: Mahkeme kararına rağmen boşaltılıyor

Gümüşhane'de suyu boşaltılarak define aranan Dipsiz Göl olayının bir benzeri Zonguldak'ta yaşandı. Eski bir taş ocağı çukurunda yağmur, tabandan ve dereden gelen suyun birikmesiyle oluşan göl mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına rağmen boşaltılmaya başlandı. Tehlikesiz Atık Geri Kazanım Tesisi yapılmak için kurutulacak olan gölün boşaltılması daha önce de 2 kez çevreciler tarafından durdurulmuştu.

İsmail AKDUMAN

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Gümüşhane’de bulunan 12 bin yıllık Dipsiz Göl’de, yaklaşık 2 yıl önce yapılan define arama çalışması sonucu zarar görmüş ve taban yapısı bozulduğu için daha su tutmamıştı. Dipsiz Göl olayının benzeri Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde yaşandı.

Eski bir taş ocağının tabanından ve dereden gelen su ile yağmurun birikmesiyle oluşan göl, kurutularak 50 çeşit sanayi atığının geri dönüştürüleceği Tehlikesiz Atık Geri Kazanım Tesisi yapılmak istendi. İl Genel Meclisi, gölün bulunduğu alanda imar değişikliği yaparak 50 çeşit sanayi atığının geri dönüştürüleceği tesise izin verdi.

MAHKEME YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERDİ

Tesisi yapacak şirket geçtiğimiz yıl gölü boşaltmak isteyince çevreciler ve yöre halkı karşı çıkarak engelledi. Ardından da Zonguldak İdare Mahkemesine çalışmaların durdurulması için dava açtı.

Dava devam ederken bir kez daha gölü boşaltmak isteyen şirketi yine vatandaşlar engelledi. Yaklaşık 4 ay önce mahkeme, “İl Genel Meclisi kararının, planlama esaslarına, şehircilik ilkelerine ve mevzuata uygun olmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır. Diğer yandan, dava konusu planların katı atık geri kazanım tesisine yönelik olması sebebiyle işlemin uygulanması halinde civarındaki parseller ve alanda mevcut gölün doldurulması halinde çevre açısından telafisi güç zararlar doğabileceği değerlendirilmiştir” denilerek, dava bitene kadar yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

DAVA DEVAM EDERKEN SUYU BOŞALTMAYA BAŞLADILAR

İdare Mahkemesi’nde dava devam ederken şirket iş makinalarıyla göle gitti. Kanallar açılarak gölün suyu dereye bağlandı. Yöre halkı ise, şirketin kaçak olarak gölü boşalttığını ileri sürerek, “Hem doğamıza hem de yapacakları tesisle bizim tarım alanlarımıza zarar verecekler. Mahkeme bitmeden gölü kurutmaya başladılar. Burada kurulacak tesis dereye ve denize de zarar verecek” diyerek yetkililerden yardım istedi. Köylüler, göletin boşaltılmamasını ve çevresine mesire alanı yapılmasını istedi.

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