İkizdere taş ocağında facia!

Rize'nin İkizdere ilçesinde faaliyete başlayan taş ocağında meydana gelen kazada, freni patlayan hafriyat kamyonu tankere çarptı. Kazanın etkisiyle tanker güvenlik kulübesini yerle bir ederken, kulübede bulunan 2 güvenlik personeli hayatını kaybetti, iki güvenlikçi de yaralandı.

İsmail AKDUMAN

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İkizdere ilçesi İşkencedere Vadisi’nde yöre halkının karşı çıkmasına rağmen faaliyetine devam eden taş ocağında meydana gelen kazada, İyidere Lojistik Limanı’na taş taşıyan kamyonun freni patladı. Rampadan aşağıya hızla inen kamyon tankere çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle yuvarlanan tanker şantiye girişindeki güvenlik kulübesinin üstüne düştü. Yerle bir olan kulübede bulunan 4 güvenlik görevlisi ağır şekilde yaralandı. Rize ve İkizdere Devlet Hastanelerine kaldırılan güvenlik personelinden ikisinin hayatlarını kaybettiği açıklanırken, diğer ikisinin tedavisinin devam ettiği belirtildi.

“İŞ GÜVENLİĞİ HİÇE SAYILDI”

İkizdere Çevre Derneği’nden yapılan açıklamada ise, taş ocağında iş güvenliğinin olmadığı vurgulanarak, “İkizdere’de doğayı katleden Cengiz Holding, iş güvenliğini de hiçe saydı. Hukuksuzca işleyen taş ocağı şantiyesinde 2 güvenlik görevlisi, tanker kazası sonucu feci şekilde can verdi” denildi. Bölgede taş ocağına karşı direnen vatandaşlardan olan Dursun Baş, “Buraya taş ocağı yapmayın, olmaz dedik. Gencecik insanları katlettiler. Bunun sorumlusu kim? Bu gençlerin hesabını kim verecek?” dedi.

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