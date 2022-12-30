‘İktidarın derdi vatandaş değil, seçimi kaybetme korkusu’

Yıl içerisinde konutlarda elektrikte yüzde 184, doğalgazda yüzde 164 zam yapan iktidar, yüzde 12 indirim yapmaya hazırlanıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "İktidarın derdi vatandaş değil, seçimi kaybetme korkusu" dedi.

Sozcu.com.tr

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İktidar, yaklaşan seçimler öncesi yıl içerisinde yaklaşık 3 katına çıkan enerji faturalarına indirim yapmaya hazırlanıyor. 2022 yılı içinde 9 ayda konutlarda kullanılan elektriğe yüzde 185, doğalgaza ise yüzde 164'e yakın zam yapıldı. İndirim oranı olarak ise yüzde 10-12 düşünülüyor.

“GÖSTERMELİK İNDİRİM”

AKP’nin seçim öncesi müjde olarak sunmaya hazırlandığı yüzde 10 ile yüzde 12 oranındaki sözde indirimle; 2022 yılının başında 210 lira olan asgari elektrik tüketiminin faturası yaklaşık 385 lira olacak. Isınma amaçlı 300 metreküp tüketimin 570 lira olan faturası da bin 506 lira olarak hesaplanacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, AKP’nin 2023 seçimlerini kaybetme korkusuyla indirim algısı yaratmaya hazırlandığına dikkat çekti. CHP'li Akın, “Konutlarda elektriğe yüzde 184'e kadar, doğalgazda yüzde 164'e kadar zam yapan iktidar, şimdi yüzde 10-12 oranındaki düşüşle indirim illüzyonu yaratmayı amaçlıyor. İktidar samimiyse 2022 zamlarının tamamını geri çeksin. Ancak iktidarın derdi vatandaş değil, seçimi kaybetme korkusu” dedi.

“AMAÇ, SEÇİM ÖNCESİ ALGI YARATMAK”

“Sözde indirimler; vatandaşı rahatlatmak için değil; seçim öncesi algı yaratmaya yönelik olacaktır” diyen Akın, şöyle devam etti:

“Elektrikte piyasa tavan fiyatının düşürülmesi, doğalgazda da sistem kullanım bedelinde düzenleme yapılmasıyla amaçlanan indirim algısının vatandaşa fayda etmesi için yıl içinde yapılan zamların da geri çekilmesi gerekmektedir. Piyasa tavan fiyatını yıl içinde 2 bin 500 liradan 4 bin 800 liraya kadar çıkaran iktidar şimdi bu fiyatı 4 bin 200 liraya düşürerek elektrik faturalarında indirim algısı yaratmak istemektedir.

İktidarın indirim algısıyla seçim öncesi algı yaratmayı amaçladığı henüz 3 ay önce 1 Eylül 2022'de elektriğe yapılan yüzde 20, doğalgaza yapılan yüzde 20,4 oranındaki zammı bile geri almamasından anlaşılmaktadır. Başka bir deyişle yıl içinde dört defa zamlanarak neredeyse üçe katlanan enerji faturalarında yapılacak sözde indirim son zammı bile karşılamamaktadır.”