Ilıca Kaplıcasındaki ticari alanlar kiralanıyor

Gediz Belediyesi, mülkiyetindeki Ilıca Kaplıcasında yer alan ticari alanları 15 yıl süre ile kiraya verecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 13 adet iş yeri, 2 adet hamam, 1 adet restoran, 1 adet kafeterya ve 2 adet aqua parkın kiralama ihalesi 28 Şubat 2022 Pazartesi günü saat 14.00'te Belediye Encümeni huzurunda yapılacak. İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Belediye Gelir Müdürlüğünden görülebilir.

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