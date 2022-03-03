İlker Başbuğ “gizli” yargılandı

FETÖ’nün siyasi ayağına ilişkin açıklamaları sonrası AKP’lilerin şikayeti üzerine hakkında dava açılan İlker Başbuğ, ‘’Gizli’’ duruşma ile yargılandı.

Yavuz ALATAN

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FETÖ'nün siyasi ayağına ilişkin açıklamaları sonrası Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve 5 AKP'li milletvekilinin şikayeti üzerine hakkında dava açılan 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Ankara 75. Asliye Ceza Mahkemesinde ‘'Gizli'' duruşma ile yargılandı.

Duruşmaların aleni olması ilkesi ve gizlilik kararı olmamasına rağmen mahkeme salonuna izleyici ve gazeteci alınmadı.

Duruşma sonrası bir açıklama yapan Başbuğ, ‘'26 Haziran 2009’da asker şahısların, askeri mahalde işlediği suçlar dahil özel yetkili mahkemelerde yargılanmasının önünü açan yasa teklifi getirildi. Bunu kim hazırladı?. Tamamen FETÖ ile ilgili bu araştırılsın” şeklinde açıklama yaptığını hatırlatarak şunları söyledi:

“Anayasamıza göre Genelkurmay Başkanı aynı zamanda TSK’nın komutanıdır. 2008-2010 döneminde TSK’ya karşı yürütülen komploların yoğun olduğunu hepimiz hatırlıyoruz.

Bu komplolara ilişkin TSK'nın komutanı olarak ciddi endişelerim var ise bunu ifade etmek benim sorumluluğumdur. Bu değişiklik Anayasa’ya da aykırıydı.

Zamanlamasına da bakınca FETÖ’nün 4 azılı militan savcısı Zekeriya Öz, Fikret Seçen, Ercan Şafak ve Murat Yönder vardı. Bu FETÖ savcıları yasa çıkmadan Albay Dursun Çiçek’i şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdılar.

Bunu nasıl izah edeceğiz, hiç şüphe duymayacak mıyız?. Yasa değişikliği teklifini ilk gündeme getiren, değişikliği kaleme alan kimlerdir?. Bunlar incelensin diyorum.

O dönemin komutanı olarak bir sorumluluğumdur. Amaç, FETÖ örgütünün TSK'ya yönelik yürüttüğü komploların önünü açmaktı. Buna imza atan Milletvekillerini hedef aldığım bir nokta yoktur.

Hazırlayan Adalet Bakanlığı ve benim sorduğum fikir kimden çıkmıştır? Kurnaz birisi var karşımızda. Bunu ne sen ne ben yapabilirim. Bir hukukçu bile yapamaz.”

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