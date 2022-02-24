İlker Başbuğ ifade vermek için adliyede

Türkiye Cumhuriyeti 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, bir söyleşideki ifadelerinde 'darbe iması' bulan AKP'li il başkanlarının şikayeti üzerine açılan davada, ifade vermek üzere adliyeye geldi.

Hayati ARIGAN

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Eski Gennelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, “Türkiye Cumhuriyetinde Güç Odaklarının Mücadelesi” serisinin üçüncü kitabının tanıtımına ilişkin yaptığı söyleşide kullandığı sözler nedeniyle AKP’li il başkanları ile hükümet temsilcileri tarafından “darbe iması” olduğu iddiasıyla savcılığa şikayet edilmişti.

Soruşturmasını tamamlayan savcılık, Başbuğ hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Başbuğ, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davada ifade vermek üzere adliyeye geldi. Mahkeme hakimi, basın mensuplarının duruşmayı izlemesine izin vermedi.

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