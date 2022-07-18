İmamoğlu duyurdu: Yedikule Gazhanesi açılıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ile birlikte, kentin kültür hazinesine kazandırılacak Yedikule Gazhanesi şantiyesinde incelemelerde bulundu. İmamoğlu, “Bu yıl sonuna varmadan, Hasanpaşa'daki ambiyansın bir benzerini burada, en azından başlangıç olarak, İstanbullulara göstermek arzusundayız” dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Miras tarafından kentin kültür hazinesine kazandırılacak Yedikule Gazhanesi şantiyesinde incelemelerde bulundu. Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da inceleme gezisinde İmamoğlu'na eşlik etti. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, çalışmaların ve projenin geldiği nokta hakkında bilgi verdi.

İmamoğlu, “Çok zengin bir şehrin evlatlarıyız. Burası da Yedikule’deki gazhanenin, bugüne kalmış endüstriyel kalıntıları. Buranın da en doğru biçimde hem o endüstriyel tarihe verilen önemi hissettiren hem de bugünün kullanımına katkı sunacak, içinde ağırlıklı kültürün, sanatın oturduğu bir zeminde projelendirmek ve burayı halkımıza kazandırmak arzusundayız” dedi.

“YIL SONUNU BULMADAN BİR KISMINI AÇACAĞIZ”

Fatih Belediyesi ile Yedikule Zindanları ve tarihi surların restorasyonları konularında işbirliği içinde olduklarını aktaran İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bu bölgeyi İstanbul’un böyle çok özel bir destinasyonu haline getirmek arzusundayız. Geçmişte kullandığımız banliyö trenimiz burada. Bakanlığın başlattığı projeyle, bir nostalji treni mantığında imalatı sürüyor. Birkaç yıl sonra Yedikule, cıvıl cıvıl, yerli ve yabancı turistlerle buluştuğumuz bir noktaya dönüşecek.

Şu anda yoğun bir gazhane çalışmamız söz konusu. Kendi içinde bazı atmamız gereken adımlar var, idari süreçler var. Her şey makul bir süratle devam ediyor. Bu yıl sonuna varmadan, Hasanpaşa’daki ambiyansın bir benzerini burada, en azından başlangıç olarak, İstanbullulara göstermek arzusundayız.”

“İBB, BURADA BU PROJEYİ AYAĞA KALDIRIYOR”

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da şöyle konuştu:

“Sayın Başkan’ın ifade ettiği gibi, Yedikule Gazhanesi, şehirde eskiden kalma bir endüstriyel yapı. Şimdi Büyükşehir Belediyemiz burada projeyi ayağa kaldırıyor. Gazhane projesi, şehir hafızasına tekrar inanıyoruz ki bir sosyal alan olarak yerleşecek. Yeni bir destinasyon olacağından hiç şüphem yok. Tabii aynı şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Yedikule’den başlayan surlar üzerinde bir çalışması var.

Bizim Yedikule Zindanları'nda yaklaşık iki yıldır bir çalışmamız var. İnşallah Yedikule Zindanı da son iki yıldır şehir hafızasında bir kültür mekanı olarak yer almaya başladı. Bu sene çok daha önemli faaliyetlerimiz olacak. Şimdi Ulaştırma Bakanlığı banliyö hattını da devreye alıyor. Bir taraftan sahil bağlantısı… Kurumlar entegre bir şekilde burayı koruyor. İnanıyorum ki Yedikule, gelecekle ilgili inşallah daha iyi bir mekan olacaktır.”

VATANDAŞIN DERDİ ORTAK: EKONOMİ

İmamoğlu, Yedikule Gazhanesi inceleme gezisinden sonra da Kocamustafapaşa Hacı Kadın Caddesi üzerinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. İmamoğlu, vatandaşlardan gelen çoğu ekonomik sıkıntı temelli sorunları dinledi. Kocamustafapaşa'nın ardından Karagümrük'e geçen İmamoğlu, Hırka-i Şerif Mahallesi Rendeciler Sokak üzerinde kurulan semt pazarını ziyaret etti. Pazar esnafının ikram ettiği çayı içen İmamoğlu, sorunlarını dinlediği yurttaşlarla fotoğraf çektirdi.

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