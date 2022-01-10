İmamoğlu ile yaşlı kadın arasında dikkat çeken diyalog

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sokakta karşılaştığı yaşlı kadınla diyaloğu dikkat çekti.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün İBB Miras ekiplerinin Fatih ve Beyoğlu ilçelerindeki tarihi alanlarda yaptığı restorasyon çalışmalarını denetledi. İmamoğlu, Cibali'deki türbe ziyaretleri sırasında, bölgedeki semt pazarına da uğradı.

İmamoğlu'nun gün içerisinde yaptığı ziyaretlerden bir görüntü İBB Sözcüsü Murat Ongun tarafından paylaşıldı.

İmamoğlu ve yaşlı kadın vatandaş arasındaki diyalog şöyle gelişti:

İmamoğlu: Geldim ana.

Vatandaş: Ha kurban olayım geldin mi…

İmamoğlu: Buradayız anacığım.

Vatandaş: Çok şükür hoş geldin.

İmamoğlu: Sağol anacığım.

Vatandaş: İyi misin nasılsın?

İmamoğlu: Allah’a şükür.

Vatandaş: Televizyonda görüyorduk da yüzünü gördük daha da sevduk yani ya. Biz de seni sevduk ya.

İmamoğlu: Teşekkürler, inşallah mahcup olmayız.

Vatandaş: Ya genç çocuksun sen çalış ya.

İmamoğlu: Çalışacağız.

Vatandaş: Dürüst çalış.

İmamoğlu: Hiç endişen olmasın.

Vatandaş: Çalış.

İmamoğlu: Hem dürüst hem ahlaklı çalışacağız.

Vatandaş: Hah. Hadi Allah kolaylık versin.

İmamoğlu: Sağol anacığım, dua et, sağolasın.

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