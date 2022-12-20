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İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Grup toplantısı önce partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Yayınlanma: 13:37 - 20 Aralık 2022 Güncellenme:
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İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti

Hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, TBMM'deki CHP grup toplantısına katılmak üzere Ankara'ya geldi.

İmamoğlu, toplantı öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile TBMM'deki CHP Grup odasında bir araya gelerek sohbet etti.

Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ekrem İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı: Bugün CHP Grup Toplantısı için Ankara’dayım. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ettim. Bu süreçte, 16 milyon İstanbullunun iradesine sahip çıktığı için teşekkürler.

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