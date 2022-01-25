İmamoğlu’dan yol kenarına bırakılan araçlar için çağrı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün akşamki kar yağışı ve tıkanma sebebiyle araçlarını yol kenarına bırakan vatandaşların araçları bıraktıkları yerden almaları gerektiğini; yol güvenliği ve akış açısından önemli olduğunu duyurdu. İmamoğlu, şu an şehir içindeki tüm yolların açık olduğunu belirtti.

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Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün akşamki kar yağışı sırasında yaşanan tıkanma nedeniyle araçlarını yol kenarına bırakıp evine yürüyerek veya toplu taşımayla geçmek zorunda kalan sürücülere seslendi.

“ŞEHİR İÇİNDEKİ TÜM YOLLAR ŞU AN AÇIK”

İmamoğlu, “Dünkü kar yağışı ve tıkanma sebebiyle araçlarını yol kenarına bırakan vatandaşların araçları bıraktıkları yerden almaları yol güvenliği ve akış açısından önemli. Şehir içindeki tüm yollar şu an açık, aracınızı rahatlıkla alabilir, çalışma yapan ekiplere yardımcı olabilirsiniz.” ifadelerini kullandı.

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