İmamoğlu’na randevu vermeyen vali, AKP’li başkanla hediyeleşti

Okul yapım projesi için geçtiğimiz sene Elazığ'a gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ziyaret talebine cevap vermeyen Elazığ Valisi Ömer Toraman, Tokat Belediye Başkanı AKP'li Eyüp Eroğlu'nun ziyaret talebini kabul ederek AKP'li Eroğlu'yla hediyeleşti.

Evren DEMİRDAŞ

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AKP Elazığ il Başkanı Şerafettin Yıldırım ile tartışması ve deprem sonrasında merkeze çekilen Elazığ eski valisi Erkaya Yırık'ın yerine atanan Ömer Toraman, geçtiğimiz sene okul yapımı için Elazığ’a gelen ve kendisine ziyarette bulunmak için randevu talep eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yanıt vermemişti.

DAHA ÖNCE DE AKP VE MHP’LİLERİ MAKAMINDA AĞIRLAMIŞTI

Elazığ Valisi Ömer Toraman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım başkanlığında gelen MHP heyetini makamında ağırlamıştı. Toraman, yine geçtiğimiz günlerde AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Veli Böke’yi makamında kabul edip hediyeleşmişti.

AKP’Lİ BAŞKANDAN VALİYE HEDİYE

İmamoğlu’nun randevu talebine yanıt vermeyen Vali Toraman, AKP’li yöneticiler ve belediye başkanlarının ziyaretlerini kabul etmeye devam ediyor. Elazığ’a gelen Tokat Belediye Başkanı AKP’li Eyüp Eroğlu, vali Ömer Toraman’ı ziyaret etti. Ziyarette AKP’li Başkan Eroğlu, Vali Toraman’a hediyeler takdim etti. O ziyaret Elazığ Valiliği sosyal medya hesabında paylaşıldı.

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